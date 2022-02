Monopolio RSU

Son millones y millones de toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU). Todo lo que se desecha en los hogares, en las fábricas e instalaciones de la industria y el sector agrario forma ría verdaderas montañas. Hoy tienen una estima muy diferente, por ser parte de una auténtica cantera de materias primas para atender día a día; con entidades dedicadas solo a esa misión, absolutamente fundamentales en la economía circular.

Precisamente sobre ese tema, nos convocó la semana pasada en Santiago de Compostela, en colaboración con su Universidad, Ramiro Aurín, Vicepresidente del Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR). Para calibrar la importancia de un mercado del que generalmente se ocupan entidades públicas directamente o privadas por concesión. Para conseguir nuevos productos: metales de toda clase, plásticos regenerados, compost para el sector agrario, e incluso fracciones finales para uso energético.

Se trata de un tema importante y una actividad económica de gran envergadura, que por muchas razones económicas debe funcionar en régimen de competencia. Lo cual no es el caso de Galicia con SOGAMA (Sociedad Gallega de Medio Ambiente). Una empresa de la Xunta, indudablemente eficaz, pero que mantiene barreras de entrada a un mercado tan significativo. Situación que no es buena para lograr los más altos niveles de productividad, incorporar nuevas tecnologías, y posibilitar el desarrollo más innovador con diversidad de ramas productivas.

Es preciso, pues, un punto de reflexión, y en ese sentido me permití hacer algunas observaciones: hay que abrir el mercado de RSU a una modernización integral; y, además, tener en cuenta la libre competencia en las presuntas iniciativas de la Xunta, de crear una especie de nueva SO G AMA destinada al control de la distribución de agua para consumo humano e industrial. No es nada recomendable para Galicia cerrarse en reductos de dirigismo económico y situaciones de clientela política. Más competencia en el mercado, Sr. Núñez Feijoo, que se vea claramente el talante liberal e innovador: «Galicia calidade».