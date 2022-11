La regeneración del planeta es la mejor lucha contra el cambio climático

El domingo 6 de noviembre comienza la 27ª edición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, más conocida como la COP27. Una conferencia que quiere ser un antes y un después en la lucha contra el cambio climático, pues cada vez son más palpables los efectos y mayor el número de afectados por este fenómeno.

A la luz de este encuentro mundial tuvo lugar en LA RAZÓN una mesa redonda en la que cuatro expertos hablaron sobre «la ruta de la regeneración del planeta». En concreto, los expertos fueron los siguientes: Vanesa Rodríguez, Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, José Luis García, responsable del Área de Clima de Greenpeace, Rubén del Campo, meteorólogo de la AEMET, e Isabel Garro, Gerente Global de Liderazgo y Sostenibilidad de Acciona. El debate estuvo moderado por el veterano periodista Ignacio Rodríguez Burgos.

Tras la presentación de la mesa y los ponentes, Rodríguez Burgos concedió un minuto de presentación a cada experto, en el que pudieron exponer sus principales tesis respecto al cambio climático y sus posibles soluciones. Abrió el turno Isabel Garro, que matizó la necesidad de «dejar de hablar y empezar a hacer», y para ello estableció tres pasos: adaptación a los compromisos, financiación para poder implementarlos y, por último, ayuda a los países en vías de desarrollo para que ellos también puedan aplicar las medidas necesarias. Por su parte, Rubén del Campo hizo hincapié en que ya estamos sufriendo los efectos del cambio climático, a la vista de este último verano, en el que «la mitad de los días han sido de calor extremo, registrando una temperatura media de 2,2ºC más que otros años». Lo que hoy es algo puntual, apuntó del Campo, dentro de veinte o treinta años será lo habitual, y está en nuestra mano adaptarnos a estos cambios. José Luis García basó su presentación en que los gobiernos deben escuchar a la Ciencia, y no moverse por intereses económicos, a la vez que hizo un llamamiento por la justicia climática, pues hoy es muy grande «la diferencia entre las grandes empresas que generan el cambio climático y los ciudadanos de a pie, que son quienes sufren estos efectos». Por último, cerró el turno de presentaciones Vanesa Rodríguez, que destacó la necesidad de una colaboración de los sectores público y privado para empezar a sentar las bases de una lucha organizada y clara contra el cambio climático. En su opinión, el cambio climático «debe ser una prioridad, pero debe ir, de verdad, de la mano de la Ciencia».

El mundo en código rojo

Una vez hechas las presentaciones, Ignacio Rodríguez Burgos dirigió el debate hacia el informe de ONU, que advirtió recientemente que el planeta está en código rojo en materia climática, alegando que el calentamiento sufrido por el planeta está siendo mayor y más rápido que lo esperado. ¿Qué hoja de ruta debemos seguir ahora? ¿Qué medidas se deben tomar? Tomó la palabra Isabel Garro, que tiró de datos para destacar que «el 68% de la población mundial ya sufre los efectos del cambio climático». Asimismo, hizo un llamamiento a la colaboración mutua de todos los actores para ponerse manos a la obra para paliar esta emergencia, emergencia, pues ya no se puede hablar de amenaza.

Por su parte, José Luis García habló de que la emergencia climática es una emergencia fake, pues este tema no ocupa titulares. El problema, en opinión de García, es que «vivimos de un sistema económico que se basa en el consumo masivo de combustibles fósiles», y antes de cambiar la forma de actuar se opta por el green washing (lavado verde), que se caracteriza por «vestir» de sostenible una actuación que es, de hecho, todo lo contrario. En este sentido, según García «hay una diferencia enorme entre lo que hay que hacer y lo que se está haciendo». Tanto García como Isabel Garro coincidieron en este punto en que «el green washing debería ser noticia, para así poder evitarlo», declaró Garro.

Combustibles fósiles y autoconsumo

Rodríguez Burgos tomó la palabra de nuevo y trajo a la palestra un informe que concluye que el pico de consumo de combustibles fósiles será en el año 2025, por lo que parece que no está dando toda la importancia necesaria a las renovables. Vanesa Rodríguez tomó la palabra alegando que «se deben abandonar completamente todas las subvenciones a combustibles fósiles», además que alegaba que «las energías renovables deben plantearse como energías del presente, no del futuro». José Luis García se mostró en completo acuerdo a Vanesa Rodríguez en este planteamiento.

El moderador también sacó a relucir un dato publicado en un informe reciente: en los últimos tres años se ha multiplicado el autoconsumo, gracias a las placas fotovoltaicas y la instalación de elementos de gestión individual de la energía en comunidades y empresas. ¿Qué lectura se puede sacar de este dato? ¿Existe una concienciación real, o es una medida de ahorro en la factura? ¿Está la geopolítica mundial realmente comprometida en este aspecto? Isabel Garro apuntó que, desde Acciona, el objetivo de todas sus actividades es la regeneración. En ese sentido, «buscamos opciones de negocio que logren una conexión entre las personas que necesitan la energía y quienes la producen», y esto, muchas veces, pasa por el autoconsumo y la autosuficiencia energética.

Financiación

Tocó el turno a un tema delicado: la financiación para aplicar medidas en contra del cambio climático. Isabel Garro destacó que la diferencia entre lo que debe invertirse y lo que se invierte en realidad es debido a la velocidad a la que está ocurriendo todo. «Es difícil ofrecer y diseñar soluciones finales en tan poco tiempo», apuntó, y se alineó con la COP27 en su decisión de «aportar soluciones reales, más que invertir esfuerzos en deslegitimar al prójimo».

Vanesa Rodríguez destacó el concepto de «finanzas sostenibles», destacando que en Europa no se invierte lo suficiente a este respecto. A su juicio se deben «implicar a las pymes en este proceso, pues tienen una mayor dificultad de adaptación que las grandes empresas». En opinión de Vanesa Rodríguez, «no es tanto el cuánto se invierte, sino más bien cómo se invierte».

Isabel Garro destacó que ese camino ya se ha iniciado, pero que «deben buscarse caminos para aplicar una transición justa, pues no podemos estar eternamente en transición». Es muy importante, según defendió Garro, el paso del deseo a la acción.

Para ello, apuntó Rubén del Campo, es necesario un cambio de mentalidad o, más bien, un «cambio cultural» pero, ¿hasta qué punto somos conscientes de esa necesidad? La población, apuntó del Campo, «se resiste a los cambios más básicos, como lo es la reducción de coches dentro de las ciudades». No es de extrañar, pues como coincidieron Rubén del Campo y José Luis García, no sabemos hasta qué punto «la sociedad es consciente de la realidad del problema, porque no tienen toda la información», apuntó García.

El moderador lanzó en este momento del debate si las empresas dedicaban más recursos que en años anteriores a predicción meteorológica estacional. Rubén del Campo destacó que este servicio es uno de los más demandados, pues «encierra mucho interés para las empresas, sobre todo en materia de inversión». El meteorólogo de la AEMET destacó el cambio que está sufriendo nuestro país, donde el clima árido avanza a una velocidad de 1.500 kilómetros cuadrados al año: «cada año en España una superficie equivalente a la de la provincia de Málaga pasa a ser de clima árido». Esto conlleva que las temperaturas sean más altas, las lluvias más de tipo torrencial y, por tanto, el aprovechamiento del agua de lluvia menor.

Mención especial al apunte en el que coincidieron Rubén del Campo y Vanesa Rodríguez, que apuntaron en la necesidad de hablar del clima en términos más amplios, pues no todas las políticas climáticas deben ser sobre emisiones. «Enriquece el debate climático hablar en términos como el agua, que es fuente de vida», declaró Rubén del Campo. Por su parte, José Luis García apuntó que se están registrando cambios en los patrones turísticos en nuestro país, pues ya se dan muchas descompensaciones en materia de temperatura. «España es un país dependiente del agua y del turismo, y ambos sectores están muy abandonados por las instituciones», apuntó García.

Conclusiones

Tocaba el momento de las conclusiones, y el moderador volvió a la COP27 de Egipto para pedir una previsión y un deseo a los ponentes. Comenzó Rubén del Campo, que pidió de nuevo un «acuerdo global para llegar a 2050 dentro de los límites establecidos». El turno de palabra pasó a Vanesa Rodríguez, que se mostró optimista, augurando una movilización de los gobiernos y pronosticando un escenario en el que, tras la COP27, «los grandes líderes del mundo hacen las paces con el planeta». José Luis García, por su parte, pide acuerdos basados en tres líneas: que apunten a la reparación, que se abran nuevas formas de desarrollo económico y que se marque una senda explícita para el abandono definitivo de los combustibles fósiles.

Cerró el turno de conclusiones Isabel Garro, que auguró un futuro sostenible, pero dejando claro que este beneficio «tendrá como resultado la regeneración del planeta». En este sentido, apuntó Garro para cerrar su turno, «Acciona tiene unos excelentes resultados en el sector de la regeneración y el desarrollo sostenible», y aseguró que tras la COP27 muchas otras empresas emprenderán este camino.

Con estas palabras, el moderador agradeció la presencia de los cuatro ponentes, así como de las personas que siguieron la mesa de debate a través de la página web de LA RAZÓN y las redes sociales, y dio por finalizado un debate que ha tratado los temas troncales de la COP27 que hoy se inaugura en Egipto, y de la que podrán estar puntualmente informados a través de este periódico.