TikTok, el nuevo refugio de las fake news sobre el clima

«Ya lo sabía, me lo explicó un vídeo que vi en TikTok». Esto se ha convertido en una frase válida entre los jóvenes para sostener su postura ante cualquier debate. No es algo necesariamente negativo, siempre que hayan aprendido a identificar la fiabilidad del interlocutor y se les haya fomentado un espíritu crítico. Sin esas herramientas, es difícil diferenciar entre informaciones veraces y fake news. Todo esto es algo a tener en cuenta cuando hablamos de la red social favorita de los menores de 18 años en todo el mundo y, a su vez, la segunda que menos esfuerzo dedica a combatir los bulos climáticos, solo por detrás de Twitter, según un informe de Avaaz, Amigos de la Tierra y Greenpeace Estados Unidos.

«Instagram y TikTok están plagadas de falsos influencers, estafas y desinformación», alertan los responsables del estudio. Desde vídeos en los que personas aseguran que la nieve que cayó en Filomena era falsa, hasta una captura de pantalla pantalla manipulada para que pareciera que el periódico digital de la CNN afirmaba que el cambio climático es estacional.

Si bien el material editado también aparece en otras plataformas como Facebook, a los expertos y expertas les resulta especialmente difícil captar de dónde salen los bulos climáticos en TikTok, que alienta a sus 1.600 millones de usuarios activos mensuales a poner su propio sello en el contenido de otra persona, y donde la realidad, la sátira y la mentira a veces se mezclan con un vídeo de baile.

Además, el algoritmo de TikTok (de forma similar al de YouTube) actúa de tal forma en que si detecta tu interés por un determinado tema, el clima por ejemplo, comenzará a mostrar cada vez más vídeos relacionados con éste. Hacemos la prueba. Tras visualizar tres contenidos más o menos rigurosos, aparece un influencer explicando que el calentamiento global es «falso». A partir de ahí se desata una espiral de vídeos conspiranoicos y negacionistas que defienden todo tipo de teorías, desde que la Tierra es plana hasta que la Luna es una construcción artificial.

Las organizaciones por la democracia enfocan sus esfuerzos en solicitar a las empresas que busquen medidas para limitar el engaño. Mientras esto sucede (o no), hay entidades que ya se están movilizando para enseñar a los jóvenes a ser críticos con lo que consumen. En España, la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) presentó el lunes, en el Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama), la mesa «Cómo enseñar a estudiantes de Secundaria a detectar bulos». En ella dieron cuenta de los resultados del proyecto «Tintin4Climate», cofinanciado por el Programa Erasmus+, que enseña al alumnado a detectar mentiras sobre el cambio climático.

«Nos preocupa cómo se informan los jóvenes. Cada vez usan más las redes sociales en vez de recurrir a un periódico, donde la información es veraz, rigurosa y está contrastada. En TikTok hay vídeos que son aparentemente fabulosos pero que están ‘’fabricados’,’ ‘’fabricados’,’ no son reales», afirma María García de la Fuente, presidenta de APIA y periodista ambiental desde hace 20 años, que aboga por «enseñar a los jóvenes a diferenciar las redes de la información».

En este sentido, apunta que los medios son empresas que siguen un código deontológico y unas normas recogidas legalmente. Tienen un límite. Esto no sucede en el caso de las plataformas sociales. «En nuestra formación les pedimos que no vean la información de forma pasiva, sino crítica. Porque en redes sociales no existen verificadores. No son empresas que hayan nacido para informar y, por lo tanto, no cumplen esas normas; son bastante impunes».

Tintin4Climate se ha desarrollado en España (en concreto, en Valencia), Letonia, Estonia y los Países Bajos. En este proyecto han participado unos 250 alumnos entre los 13 y los 17 años. «Los estudiantes están encantados y se sorprenden porque hay veces que no tenían ni idea de que se podía mentir en un tema relacionado con la Ciencia. No se lo planteaban».