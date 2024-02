La movilidad aérea urbana se hace un hueco en el Mobile de Barcelona Se han hecho diversas pruebas en España de traslado de personas y material médico

Será el mismo día en que arranque el Mobile World Congress (MWC), el lunes 26 de febrero, cuando Telefónica Tech anuncie su alianza con EHang, una de las empresas más conocidas en la producción de vehículos eléctricos aéreos. Se presentará un eVTOL de despegue y aterrizaje vertical para el transporte de personas y posibilidad de ir sin piloto. «La unión con EHang, fabricante líder en estos aparatos, tiene como objetivo impulsar este ecosistema, validar tecnología y testear en diferentes escenarios y localizaciones. Las redes móviles 5G son interesantes para estos desarrollos porque pueden garantizar la fiabilidad de las comunicaciones gracias a su baja latencia y la alta capacidad de transmisión de datos. La conectividad es una parte crítica, sobre todo en el transporte de pasajeros. Durante el vuelo se necesita compartir en tiempo real información como la localización, la velocidad del aparato o los datos de los sensores. Además, si sucede una emergencia se debe poder controlar y operar el sistema en remoto y este es el otro punto donde la conectividad es crítica. Además, con los datos de las cámaras y los sensores se puede hacer cartografías o inspecciones, etc.», comenta Kallitsa Georgiou, responsable de Innovación y Nuevos Negocios en IoT de Telefónica Tech.

Lo cierto es que EHang tiene la primera licencia comercial para realizar vuelos con personas desde finales de 2023. Con esta decisión, China ha querido adelantarse en el nuevo mercado mundial de la movilidad aérea urbana. Por su parte, Emiratos Árabes ha anunciado que quiere disponer de vuelos comerciales para 2026 y en Estados Unidos tanto empresas como Boeing, como la autoridad de seguridad aérea se preparan para que los taxis aéreos para transporte de personas puedan empezar a ser habituales en los cielos de las ciudades en 2028.

Pruebas de vuelo se han hecho en todo el mundo incluida España. Ya a finales de 2022 el Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) realizó varios vuelos de prueba con un modelo de EHang en Castro de Rei (Lugo), en el marco del proyecto europeo AMU-LED (el proyecto busca avanzar en la integración segura de drones en entornos urbanos). El aparato probado puede operar de forma completamente autónoma y transportar hasta 250 kg de peso, es decir, dos personas, a una distancia de hasta 35 km. Hace unas semanas esta misma entidad anunciaba la creación de un Cluster para impulsar estos desarrollos junto a la empresa pública Ineco. «Primero llegarán los aerotaxis tripulados con conductor, aunque el transporte de personas será lo último en aparecer. Lo que se llama movilidad aérea urbana implica también el transporte de mercancías y el uso de drones para temas de vigilancia de tráfico o servicios de detección de contaminantes, etc., si se les pone sensores. Todos esos vehículos se están probando para validar la tecnología y su seguridad y también se están usando en contexto no urbano, por ejemplo, por la empresas eléctricas para vigilar las líneas de transporte de energía», matiza Analía López Fidalgo, directora de sistemas aéreos no tripulados del ITG / Centro Tecnológico Nacional.

El calendario de despliegue de los vehículos aéreos no tripulados por las ciudades no está demasiado claro; las normativas y las pruebas y desarrollos van de la mano y la industria y los fabricantes se están preparando para el arranque paulatino de la movilidad aérea urbana, aunque, las cosas van más despacio de lo que, a veces, se anuncia. Es lo que afirma Dirk Hoke, director ejecutivo de Volocopter en unas declaraciones a «Politico»: «Para ser honesto, no puedo garantizar que realizaremos operaciones certificadas durante los Juegos Olímpicos». Y es que, uno de los anuncios más recientes era precisamente que durante los JJ OO que se celebran este año en la capital francesa, habría ya un servicio para traslado de personas por aire. Ahora, y según este mismo medio, habrá que esperar al Jubileo de Roma en 2025 para verlos volar. «El fabricante que está más avanzado en la carrera para obtener una certificación de la Agencia de Seguridad Aérea de la UE (EASA) es Volocopter… EASA (que ha recibido peticiones para aprobar cinco aparatos) sólo ha certificado un avión eléctrico, el Pipistrel Velis Electro, que no es capaz de despegar y aterrizar verticalmente, una característica esencial para operar en zonas urbanas».

Transporte de mercancías

Los expertos en materia de movilidad aérea urbana afirman que el transporte de paquetes con drones va a ser una realidad en poco tiempo, pero ¿ya hay algún servicio de paquetería de este tipo funcionando? Lo cierto es que a pesar de que los primeros anuncios realizados por Amazon son de 2013, las cosas tampoco van tan rápido como se pronosticaba. En 2022 la cadena de tiendas Walmart realizó 6.000 entregas en EE UU y Amazon unos pocos cientos de ellas. Ahora, publica The Guardian, la compañía ha anunciado su intención de iniciar sus servicios de paquete ría aérea en Reino Unido e Italia durante este 2024. Esperan entregar nada menos que «500 millones de paquetes mediante drones cada año para finales de la década. En el Reino Unido, al igual que en Estados Unidos, al principio se exigirá al grupo que utilice observadores y se asegure de que sus drones no viajen más allá de su línea de visión, aunque espera que esto cambie en poco tiempo», dice el medio británico. Y es que, a día de hoy, existen dos posibilidades de vuelo que permitirán un mayor o menor despliegue de servicios de entrega siempre que la normativa lo permita. «Los llamados visual line o VLOS y los beyond visual line o BVLOS (estos últimos, vuelos más allá de la línea de visión directa). En los primeros, el piloto tiene que tener contacto visual con los drones, lo que limita la entrega de paquetería a perímetros de 1 km. Los beyond visual line pueden alcanzar distancias de entre 5 y 10 km hasta donde alcance la autonomía de los drones que de media pueden estar en 40 minutos. En EE UU ya hay licencias para este tipo de vuelos con drones beyond visual line», comenta Kallitsa Georgiou. En España, el ayuntamiento de Madrid anunciaba hace un par de semanas su intención de aprobar una ordenanza que regule la movilidad aérea en 2025. «En general, la normativa en Europa está en un punto en que todavía no se permite este tipo de servicios, pero el espacio aéreo empieza abrirse; se están concretando las zonas geográficas y los casos de uso en función de los tipos de vuelo (con piloto automático, VLOS...). No llegarán paquetes hasta el usuario final, pero sí es probable que veamos llegadas a puntos de consolidación como vertipuertos. Hay una conciencia errónea de que todo lo que se mueve en una ciudad es paquetería, pero también cada vez hay más movimiento de material para restauración, higiene... El año pasado nosotros hicimos un piloto en el que movíamos material sanitario entre dos hospitales. Se pueden llevar cosas de urgencia», explica Ramón García, director general del Centro Español de Logística. En este centro trabajan en cuatro proyectos, entre ellos este entre hospitales para llevar material sanitario. «En otro proyecto anterior, el Priority Drone, se estudió el transporte en drones para mercancías a larga distancia, para casos de emergencias e, incluso, entre islas. Situaciones en las que hay mucho potencial de desarrollo. También hemos trabajado en generar herramientas de gestión y ayudamos a formar pilotos de drones para indoor, donde ya se están utilizando estos aparatos de forma habitual», indica.

¿Qué queda pendiente?

Además de infraestructura como los vertipuertos, queda regulación y desarrollo. En Europa desde enero de 2023 existe una normativa que dice que cualquier dron, «tiene que planificar el vuelo y conectar con los futuros proveedores de servicios locales que ejercerán de controladores aéreos». Un paso más para llegar al objetivo que se ha marcado la Comisión de contar en 2030 con servicios de entrega urgente de paquetería y taxis aéreos. «Además, falta que el espacio aéreo esté organizado, es decir, que exista un sistema de control de tráfico. Hay que concretar rutas y que alguien establezca prioridades de vuelo, por ejemplo, si tiene que pasar un transporte médico de urgencia. Todo se está terminando de desarrollar y certificando, pero en los próximos diez años veremos cómo la movilidad aérea impacta en nuestra forma de trasladarnos. Los cambios llegarán de forma paulatina, porque al principio será caro, para ejecutivos y quien lo pueda pagar, pero se democratiza», finaliza Analía López.

¿Es necesario moverse por el aire?

Ingenierxs control de tráfico aéreo de drones ITG

¿Se ha pensado bien el cambio que traerá consigo la movilidad aérea? ¿Habrá problemas de ruidos? ¿Quién pagará la instalación de los vertipuertos? ¿Dónde estarán? Por ejemplo, según publica el medio online «Politico»: La Autoridad Medioambiental francesa midió el nivel de ruido de un taxi aéreo en vuelo en 65 decibelios y «concluyó que no guardaba el silencio prometido. Sin embargo, el director general de Volocopter respondió que el nivel de ruido es tan bajo que dos personas conversando no pueden oírlo».

May López, directora de desarrollo en Empresas por la Movilidad Sostenible cree que ahora es cuando hay que empezar a plantearse estas cuestiones, «ahora que estamos en las fases de diseño, hay que ver cómo impactará a nivel ecológico. No tiene sentido sustituir opciones de transporte que ya son válidas, por ejemplo, coger una aerotaxi para ir de Madrid a Zaragoza cuando ya hay trenes; ni perder la sostenibilidad de vista. Primero, por las materias primas que se necesitarán para construir estos vehículos, pero también por la duración de las baterías o la demanda energética. Es decir, que hay que analizar todo el ciclo de vida de estas propuestas y ver en qué casos estas soluciones son más óptimas que las actuales. Si es para llevar kits de emergencia es fenomenal, si se trata de sustituir el tren deberíamos cuestionarlo», comenta.