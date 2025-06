Pentagonía y el Planeta (I)

El pasado 11 de junio, en el magnífico auditorio de la Mutua Madrileña se presentó mi nuevo libro Pentagonía. Acta final (Ediciones Séneca). Abrió la sesión el Prof. Jaime Lamo de Espinosa, en representación del Consejo de Administración de una entidad tan favorecedora de la cultura. A lo que yo di las más sentidas gracias, con sencillas palabras: “Vente a la Mutua”.

Quiero agradecer, igualmente, los comentarios que hicieron de la nueva obra el filósofo Pedro G. Cuartango y el escritor Tom Burns Marañón. Nos dieron algunas pistas interesantes para la ulterior lectura del libro, que hace mi número 83.

La historia de Pentagonía. Acta final tiene su episodio inicial en 1976, momento difícil de la Transición de España a la democracia. Yo, por entonces, era miembro del PCE y en la ocasión dispuse de mucho tiempo libre, al ser prisionero por unos meses de Fraga Iribarne –ministro de la Gobernación, con Arias Navarro como presidente del Gobierno—, en la cárcel de Carabanchel. Allí escribí mi primera novela: Historia de Elio.

Esa Historia la presenté al Premio Planeta de 1976, con episodios que siguieron, sólo comprensibles en aquellos tiempos. Porque un buen día, dos responsables del mencionado grupo editorial, José Manuel Lara Bosch, y un ayudante suyo, cuyo apellido era Alcubilla (no recuerdo el nombre de pila), pidieron que nos viéramos urgentemente para un asunto de importancia.

En la visita que me hicieron, me comunicaron que yo estaba bien visto por el jurado, y que era posible me adjudicaran la preciada recompensa. Pero en ese momento surgió una inesperada dificultad: Manuel Fraga Iribarne, el ya citado ministro de Gobernación, comunicó al Grupo Planeta que si se otorgaba el premio a Tamames, la edición sería confiscada. Ni más ni menos, y seguiremos y terminaremos la próxima semana con la historia.