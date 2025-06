Pentagonía y el planeta (y II)

Terminábamos la semana pasada con la amenaza de Fraga, ministro de Gobernación, de confiscar mi novela Historia de Elio, si era premiada con el Planeta 1976. Situación difícil, pero que los directivos de Planeta ya tenían resuelta: me propusieron cerrar de inmediato un contrato para hacerse con los derechos de mi novela Historia de Elio, y publicarla posteriormente a la concesión del premio. Ese acuerdo se hizo con el pagamento de un millón de pesetas.

Si cito la cifra es porque si el Premio Planeta era entonces de cuatro millones, y el finalista recibía 800.000. Es decir, una cifra que, de he-cho, me colocaba a mí como segundo verdadero premiado: un dato para toda la historia subsiguiente. El libro se publicó efectivamente, se hicieron varias ediciones, y hubo una especial del Círculo de Lectores.

He anotado todo lo anterior porque en 2024 me presenté de nuevo al Premio Planeta, con el libro que lleva el título ya mencionado de Pentagonía. Acta Final (Ediciones Séneca). En la idea de ser una novela de nuestro tiempo, con toda una ilación de conversaciones más o menos científicas e históricas, con muchas ilustraciones y diálogos: una novela rompedora, pero esta vez no tuve premio. Lo siento por todos, pues de este nuevo libro mío se han dicho cosas muy buenas:

Nos gustaría mucho que esta Pentagonía. Acta Final (Ediciones Séneca) no sea la última aventura literaria del Prof. Tamames… Y desearíamos que su fervor creativo se prolongara in aeternum, y no sólo por el lapso de los 103 años de vida que le pronosticó su médico, el último discípulo vivo del Dr. Gregorio Marañón… Los pensamientos que aquí se hilvanan son como un elixir de eterna juventud, que rompe muchos moldes literarios y cuyo texto acabamos por devorar. (Del Prólogo de Juan Manuel de Prada a mi nuevo libro).

Lean, y me gustaría saber su opinión (castecien@bitmailer.net). Muchas gracias.