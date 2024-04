Vuelve el Espacio Iberia. La aerolínea española regresa con esta iniciativa por tercer año consecutivo abriendo sus puertas en la principal arteria comercial de Madrid, esta vez, en Gran Vía 48. Se trata de un espacio que alberga 1.100 m2 repartidos en dos plantas, donde los clientes de la aerolínea y el público en general pueden disfrutar de lo que ofrece Iberia; desde experiencias a través de la realidad virtual, hasta adentrarse por medio de la recreación en uno de sus primeros aviones, o descubrir el servicio que se ofrece a bordo de los A350 de nueva generación en sus tres tipos de cabina (business, turista premium y turista). Asimismo, aquellas personas que lo visiten tienen la posibilidad de participar en diferentes catas de vino y productos de los destinos donde vuela, además de asistir a actividades y encuentros. El espacio abrirá hasta el 31 de julio.

Nace Taiga, la nueva marca de Campings Resort

Se acaba de presentar al público Taiga, la nueva marca de Campings Resort como alternativa vacacional al aire libre, una nueva forma de viajar y conectar con la naturaleza con todo el confort. Con destinos únicos en parajes inigualables como el Mar de Aragón, el Delta del Ebro, las playas de Almería..., este grupo llega para convertirse en un referente del sector por su oferta de turismo de experiencia.

Cisco reinventa la seguridad de los centros de datos y el cloud

Cisco ha presentado un enfoque nuevo para proteger centros de datos y entornos cloud. Cisco Hypershield permite a los clientes situar la seguridad donde la necesiten: en la nube, en el centro de datos, en una fábrica o en la sala de rayos X de un hospital. Con la seguridad nativa de IA, los clientes pueden segmentar sus redes de forma autónoma, beneficiarse de una protección distribuida y casi instantánea.

Finlandia empuja el desarrollo de las smartcities

Business Finland, la Oficina de Promoción Económica y Comercial de Finlandia, junto con la Embajada de Finlandia en España, han promovido un encuentro entre empresas españolas y finlandesas con el objetivo de compartir soluciones innovadoras de las Smart Cities. Energía, movilidad verde, gestión de residuos, conectividad y seguridad, e iluminación son algunos de los campos de interés.

Libros

«El diseño de las cosas cotidianas»

Don Norman •CAPITAN SWING 408 •26 euros

El diseño no tiene por qué ser complicado, y por eso esta guía de diseño centrado en el ser humano muestra que la usabilidad es tan importante como la estética. Incluso los más inteligentes pueden sentirse ineptos al no saber qué interruptor de la luz o del horno hay que encender, o si hay que empujar, tirar o deslizar una puerta. La culpa, argumenta este ingenioso –incluso liberador– libro, no la tenemos nosotros, sino el diseño de productos que ignora las necesidades de los usuarios y los principios de la psicología cognitiva. El diseño de las cosas cotidianas muestra que un diseño bueno y usable es posible. Las reglas son sencillas: hacer que las cosas sean visibles, explotar las relaciones naturales que unen función y control, y hacer un uso inteligente de las restricciones.