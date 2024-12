12 consejos para poner a punto su coche para el invierno

Esta semana, concretamente el 21 de diciembre, ha entrado el invierno y, con él, han llegado las temperaturas extremadamente bajas en muchas regiones españolas. Un frio propio de esta época que afecta directamente a determinados componentes del automóvil como son la batería o líquidos. Además, hay que tener en cuenta las posibles lluvias, nevada, viento y niebla que suelen surgir durante estos meses. Por ello, es necesario preparar a su automóvil para afrontar estas condiciones climatológicas y, para ello, enumeramos doce puntos fundamentales para mantener su mecánica en perfecto estado.

Muchos de estos trabajos de mantenimiento se deben hacer en algún taller de confianza o en instalaciones de alguna cadena de centros especializados como los de Norauto. Esta cadena de mantenimiento y equipamiento integral del automóvil pone de relieve la importancia de estos doce puntos para la seguridad de los sistemas del coche y de los ocupantes que tendrán así menos posibilidades de sufrir un accidente. Los doce puntos a tener en cuenta son los siguientes:

1-Precaución con la batería. De hecho, es uno de los elementos del automóvil que más sufren con las temperaturas extremas como el frío. Lo ideal es estacionar el vehículo en un recinto cerrado por la noche como puede ser un garaje para evitar al máximo las bajas temperaturas. Si esto no es posible, se recomienda cubrirlo con fundas específicas, sobre todo en las noches más frías. Se recomienda realizar un diagnóstico para saber cuál es el estado de la batería y demás componentes del circuito de arranque y carga. Si el vehículo tiene problemas a la hora de arrancar puede ser porque la batería no se encuentre en estado óptimo. En muchos casos, es necesario cambiar la batería por una nueva, especialmente si tienen más de cuatro años. Además, en invierno tampoco se recomienda dejar estacionado el vehículo durante tiempos prolongados, ya que esto también afecta a la batería y al resto del sistema electrónico del vehículo. Es recomendable circular con el vehículo con frecuencia para que todos los sistemas se pongan en funcionamiento.

2-Comprobar el buen estado de los neumáticos. Si están desgastados, se pierde agarre o adherencia, sobre todo en mojado. La profundidad del dibujo de la banda de rodadura no debe ser inferior a 1,6 mm, aunque se recomienda no bajar de 3 mm, sobre todo con suelo mojado. Comprobar el desgaste es muy fácil. Basta con tener un medidor de profundidad o profundímetro. También se pueden localizar los testigos de desgaste repartidos por la banda de rodadura. Los fabricantes incluyen en el flanco del neumático una serie de indicadores, que pueden ser el propio logotipo de la marca, un triángulo o las siglas TWI (Tread Wear Indicator). Un neumático próximo a ese límite de desgaste no es seguro por lo que se recomienda cambiarlo antes. Tampoco hay que olvidarse del inflado de los neumáticos, que debe comprobarse de forma muy frecuente, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante.

3-Frenos en correcto funcionamiento. La lluvia, la nieve y el hielo ponen a prueba el funcionamiento de los frenos. De su buen estado depende, en parte, que el vehículo se detenga correctamente siempre que sea necesario. Además, el buen estado de los neumáticos también es fundamental.

4-Faros nivelados y todas las luces en funcionamiento. Las horas de sol disminuye durante el invierno, por lo que es especialmente importante ver y ser visibles. Los faros deben estar bien nivelados para no provocar deslumbramientos y todas las luces en funcionamiento para incrementar la visibilidad en las horas de menos luz.

5-Utilizar líquido anticongelante o refrigerante apropiado para el invierno y comprobar de manera frecuente su nivel. Esto es necesario para evitar daños en el motor. Un factor importante es que tenga una temperatura de congelación cuanto más baja mejor, para que no se congele en periodos en los que haga especialmente frío.

6-Utilizar un líquido limpiaparabrisas específicos para el frío. Si solo se echa agua y jabón se puede congelar.

7-Con las cadenas en el maletero. Se recomienda llevar en el automóvil todo aquello que pueda ser necesario en invierno. Un ejemplo son las cadenas de nieve, especialmente si se circula por montaña o en lugares propensos a tener nevadas. También es necesario llevarlas en caso de previsiones. Las cadenas de nieve son fundamentales para conducir con nieve si no se cuenta con neumáticos de invierno o neumáticos all season.

8-Herramientas para quitar el hielo del parabrisas que muchos conductores se encuentran por las mañanas. Aquellos vehículos que permanecen estacionados en la calle, amanecerán cubiertos de hielo. Para eliminarlo, se aconseja utilizar un descongelador de parabrisas específico junto a una rasqueta de plástico. Cuidado de no rascar el cristal con nada metálico porque se puede dañar la luna. Tampoco es recomendable echar agua caliente sobre el cristal porque el cambio de temperatura puede romperlo. Ni echar sal porque araña el parabrisas.

9-Escobillas en buen estado y sin contacto con el parabrisas durante la noche si se estaciona en la calle. Las bajas temperaturas pueden hacer que las escobillas se queden pegadas al cristal por el frío. Por ello se aconseja colocar una sábana, cartón o una semifunda que cubra todas las ventanillas, dejando por encima los limpiaparabrisas.

10-No hay que olvidarse de lavar el coche, también en invierno. De esta forma, se elimina la suciedad propia de la lluvia o nieve que se puede quedar en el vehículo, así como la sal que se suele esparcir cuando nieva. Esta sal se queda en neumáticos, frenos y bajos y puede dañarlos. Se aconseja el uso de agua a presión.

11-Comprobar el correcto funcionamiento del climatizador. Debe funcionar adecuadamente para, por un lado, garantizar la buena temperatura dentro del habitáculo y, por otro, para poder desempañar los cristales. En caso de vaho, se recomienda dirigir el climatizador hacia los cristales cuando se empañen para que lo hagan más rápidamente. La opción ideal es contar con luneta térmica delantera.

12-Dejar el motor arrancado durante unos segundos antes de iniciar la marcha. De esta forma, todos los líquidos circulan y el vehículo coge la temperatura óptima.

Por último, Norauto destaca la importancia de realizar un mantenimiento adecuado del vehículo de forma periódica, especialmente antes de emprender un viaje o ante condiciones climatológicas desfavorables.