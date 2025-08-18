Detenido un 'metre' de un hotel de Benidorm por exigir 100 euros al mes a sus empleados para preservar su trabajo

El jefe de comedor o 'metre' de un hotel de Benidorm (Alicante) ha sido detenido por, supuestamente, exigir 100 euros al mes a los empleados para conservar el puesto de trabajo y realizar tareas más llevaderas.

Según la Policía Nacional, a los que se negaban a pagarle este hombre, de 43 años y que ha sido puesto a disposición del juzgado de guardia por los delitos de extorsión y acoso laboral, les imponía tareas "inasumibles" para una sola persona, con horarios no ajustados al derecho de los trabajadores y sin rotación ni libranzas.

Este individuo pedía tanto una cantidad de dinero a cambio de ser contratados, ya que se encargaba de las entrevistas a los futuros empleados, como mensualmente los 100 euros para seguir en el puesto y asignar tareas llevaderas.

Varias víctimas que abandonaron el hotel voluntariamente por la situación han relatado a los agentes la situación de acoso mientras que otros empleados se han negado a declarar por miedo a ser despedidos, según el Cuerpo Nacional de Policía.