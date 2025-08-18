Detienen en Valencia a tres jóvenes por estafar a una madre con casi 20.000 euros haciéndose pasar por su hija en apuros

La Policía Nacional ha detenido en València a tres personas, dos mujeres y un hombre, de entre 19 y 28 años, como presuntos autores de un delito de estafa con la modalidad del hijo en apuros.

Estas tres personas consiguieron estafar a dos miembros de una misma familia, madre e hijo, casi 20.000 euros haciéndose pasar por la hermana de este último.

La investigación dio comienzo tras tener conocimiento los agentes de unos hechos delictivos denunciados en la comisaría de madrileña de Móstoles, en los que una mujer manifestó haber sido estafada por una persona desconocida, que contactó con ella haciéndose pasar por su hija.

Diciendo encontrarse en una situación de urgencia, le solicitó el envío de varias transferencias bancarias por un importe total de casi 20.000 euros, percatándose posteriormente la perjudicada de que había sido engañada.

Tras numerosas indagaciones, los agentes consiguieron identificar a los principales sospechosos, siendo estos una mujer que actuaba en connivencia de una amiga y de su pareja sentimental, un varón, todos ellos titulares de diversas cuentas en las que recibieron hasta cinco transferencias bancarias por parte de sus víctimas.

Los autores que se encontraban en búsqueda policial desde hacía varios meses, han sido localizados en la ciudad de València por parte de agentes de la Comisaría de distrito de Tránsitos, siendo todos ellos detenidos y puestos a disposición judicial.

Una de las personas arrestadas contaba con antecedentes policiales y otra se encontraba en situación irregular en España.