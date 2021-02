Las ventas de coches volverán a hundirse en febrero

Nuevo descalabro en las ventas de automóviles en el mercado español. Según las estimaciones de las principales marcas, en los veinte primeros días de febrero, el descenso de las matriculaciones se calcula en un 44% menos que en el mismo mes del pasado año. De mantenerse esta tendencia, a pesar de que en los últimos días siempre se produce un efecto de automatriculaciones en los concesionarios para tratar de alcanzar objetivos, el descenso en el segundo mes de este año estará en el entorno al 40%.

Hay que recordar que durante febrero del pasado año se vendieron en España un total de 94.260 unidades, lo que significó un descenso del 6% respecto a las ventas del año anterior, 2019. Si se confirman las cifras que comentan los fabricantes, las matriculaciones del presente mes podrían situarse en unas 38.000 unidades aproximadamente, lo que significaría que estaríamos en el peor mes de febrero desde hace más de treinta años.

Tras un pésimo mes de enero, en el que el mercado descendió un 51,5% y registró la mayor caída de ventas de todos los países de la UE, un segundo mes con fuerte signo negativo encendería todas las alarmas en el sector que ya ha advertido que, de no corregirse la tendencia, los reajustes de plantilla tanto en los centros de producción como en las redes comerciales no se harán esperar. Todas las asociaciones empresariales relacionadas con el automóvil han pedido al Gobierno la puesta en marcha de planes de reactivación para promover las ventas de coches nuevos y así retirar del mercado los vehículos más viejos y contaminantes. Pero por el momento no ha habido ninguna respuesta concreta por parte del Ejecutivo.