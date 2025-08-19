Marta Flich: la mujer de la que todos hablan y que no deja de reinventarse

Marta Flich se ha convertido en una de esas figuras que trascienden la pantalla. Hasta hace poco, era la cara visible de "Todo es mentira", donde compartía plató con Risto Mejide. Sin embargo, su reciente decisión de abandonar el programa para iniciar una nueva aventura en La 1, al frente de "Directo al grano", la ha colocado de nuevo en el foco mediático. Y no es para menos: cada movimiento suyo parece marcar tendencia en la televisión española.

Aunque muchos la descubrieron cuando fue confirmada como presentadora de "Gran Hermano VIP 2023", sustituyendo a Jorge Javier Vázquez, la trayectoria de Marta Flich va mucho más allá de los realities. Su nombre real es Marta Martínez Nebot y nació en la Vall de Uxó (Valencia) hace 47 años. Formada en Economía por la Universidad de Valencia, completó un máster en Comercio Internacional en la Universidad de Delaware, un camino académico que sorprende a quienes hoy la ven desenvolverse con soltura en prime time.

Marta Flich, presentadora de 'GH VIP 8' Mediaset

Su salto a la televisión se consolidó en espacios de Mediaset como "La última noche" (Telecinco), "Todo es mentira" y "Todo es verdad" (Cuatro). Sin embargo, ya antes se había hecho un hueco gracias a sus vídeos en "El Huffington Post", donde, desde 2016, comparte con ironía y frescura su visión sobre economía y política. Piezas virales que mostraron al gran público su inteligencia afilada y su capacidad de conectar con nuevas audiencias.

La vida personal de Marta Flich también despierta un interés creciente. Casada desde 2019 con el escritor y crítico cultural Edu Galán, cofundador de la revista satírica "Mongolia", la pareja dio la bienvenida a su primera hija, Berta, en 2022. Flich y Galán mantienen una vida privada discreta, lejos de los focos, aunque sus seguidores no dejan de preguntarse por los detalles de su día a día.

No es la primera vez que la prensa rosa se fija en ella: en 2006 fue pareja de Jaime Martínez-Bordiú, nieto de Franco, una relación breve pero que la situó en las páginas del corazón. Desde entonces, sin embargo, Marta ha preferido que sea su carrera profesional la que hable por ella.

Hoy, convertida en uno de los rostros más solicitados de la pequeña pantalla, su fichaje por La 1 promete consolidarla como una de las grandes figuras del panorama televisivo español. Marta Flich no solo presenta programas: marca el pulso de la conversación mediática.