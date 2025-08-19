Chambao Marbella, la nueva definición de beach club boutique

Bien lo dice la canción, que «desde el mar la vida es más sabrosa» y nada mejor que una gastronomía 10/10 frente al mar para dar crédito de esto. Chambao Marbella, situado en plena la Milla de Oro de Marbella, hace realidad esta experiencia con una carta que sobre pasa los limites dela excelencia.

Mientras que en Madrid, Chambao es famoso por las espectaculares carnes al fuego, en Marbella la experiencia se transforma gratamente para ofrecer una propuesta sin igual a solo cinco minutos de Puente Romano. En este lado de la costa, el restaurante se convierte en un beach club boutique, delicadamente diseñado como un refugio donde la tradición y el estilo complementan la vista mediterránea.

La propuesta gastronómica, liderada por el chef Sergio Zubiadut, es el gran sello que marca la diferencia nutriéndose de productos de kilómetro cero, con huertos propios y mercados locales. Con una sólida trayectoria en A Coruña e Ibiza, Zubiadut hace un homenaje a la cultura pesquera local con un ritual singular: la pesca del día llega a la mesa en una cesta de pescador, permitiendo a los comensales elegir directamente entre mariscos y pescados recién traídos del mar.

Aunque la carta también conserva platos icónicos como las tortillitas de camarones, chanquetes con huevo frito o el siempre refrescante gazpacho andaluz, Chambao no se queda en la tradición y se lanza a elaborar sabores más platos más modernos como el steak tartar de autor, un orzo con carabineros o cortes de wagyu que conviven con sushi y pastas italianas. De hecho, una de las sorpresas más agradables y recomendables es precisamente la opción de niguiris y sushis, quizá porque la experiencia los respalda al ser de la misma firma de Nobu Hotel Ibiza Bay.

La coctelería merece un capítulo aparte. Los clásicos se reinventan con acento local: el SeaSide, versión fresca del Cosmopolitan con sandía, o el Sherry Mary, con fino de Jerez, son prueba de ello. El cóctel insignia, Strawberry Passion, combina champán, fresas y maracuyá en una copa que resume el carácter vibrante del lugar.

Con horarios de mediodía a medianoche, este club boutique se convierte en el escenario perfecto para alargar el día y disfrutar la noche: almuerzos pausados, atardeceres con música suave y cenas frente al mar bajo las estrellas.