¿Cubre el seguro los daños del coche en caso de erupción volcánica?

Durante las últimas horas, la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma ha afectado a muchas viviendas y ha generado numerosos daños materiales, entre otros, a vehículos. Estos últimos han podido sufrir la destrucción total por la lava o importantes daños de otro tipo. ¿Cómo actúa en estos casos el seguro? Lo primero a comprobar es que su póliza está en vigor y con las cuotas pagadas.

En todos los casos las aseguradoras consideran las erupciones volcánicas como un riesgo extraordinario, como pueden serlo, asimismo, otras circunstancias extraordinarias como por ejemplo las caídas de de cuerpos siderales y aerolitos o los ciclones. En compañías como Axa, encontramos una cláusula de indemnización por el Consorcio de Compensación de Seguros que resume los acontecimientos extraordinarios cubiertos. Considera como tales los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos; inundaciones extraordinarias, incluidas las producidas por embates de mar; erupciones volcánicas; tempestad ciclónica atípica (incluyendo los vientos extraordinarios de rachas superiores a 120 km/h y los tornados); y caídas de cuerpos siderales y aerolitos. Lo mismo ocurre con los seguros de Pelayo, que contempla: los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos, inundaciones extraordinarias, incluidas las producidas por embates de mar, erupciones volcánicas, caídas de cuerpos siderales y aerolitos, y tempestad ciclónica atípica (incluyendo los vientos extraordinarios definidos como aquellos que presenten rachas que superen los 120 km por hora y los tornados).

Es decir, tal y como indica el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios- en este caso deberíamos acogernos al Consorcio de Compensación de Seguros. Se trata de una entidad pública adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda, que se encuentra al servicio del asegurador y que actúa con carácter subsidiario para cubrir a los asegurados en situaciones como la del volcán Cumbre Vieja. Pero para estar cubierto, el afectado necesariamente deberá contar con un seguro y estar al corriente de las cuotas.

En el caso del seguro de auto, estamos hablando de una póliza obligatoria, incluso si tenemos el coche parado en la calle. Es decir, supuestamente todas aquellas personas cuyo coche haya sido afectado por el volcán, tanto engullido por la lava como dañado por las cenizas, estarán cubiertas. Algo que no afectara a todos los coches aparcados ya que, según datos del sector, aún existen sobre nuestras carreteras 2,6 millones de coches que circulan sin seguro. Todo esto cambia cuando el hecho extraordinario, en este caso la erupción volcánica. se declara como una catástrofe natural. Será entonces cuando se haga cargo el Gobierno, y no el Consorcio de Compensación de Seguros, ni la aseguradora.

En este caso, los afectados por daos en sus vehículos en la isla de La Palma deberán hacer un listado lo más exacto posible de las pérdidas materiales y daños que han sufrido, así como presentar las facturas de los gastos que se han tenido como consecuencia de esta situación. Nuestra aseguradora nos indicará la documentación necesaria y nos remitirá al Consorcio. O también podemos hacerlo a través de la web de la propia entidad.

Por otra parte, aunque el coche no haya sufrido daños por la lava, sí que puede verse afectado por los efectos de las cenizas volcánicas. Su acumulación puede dañar la pintura de la carrocería. Pero no solo eso, sino que también existe la posibilidad de que genere obstrucciones en el filtro del aire, así como que se acabe acumulando sobre las válvulas del motor y sus componentes. Es importante lavarlo cuando antes, ya que la ceniza puede generar corrosión. Y no pasar trapos o la mano para retirar el exceso de cenizas ya que está compuesta por partículas de roca, lava petrificada, vidrio y azufre; lo que resulta una mezcla abrasiva. Por eso es importante utilizar solo agua y una esponja suave para evitar rayones. Esta limpieza debería incluir el motor y el radiador. Y no bajar las ventanillas para que no se dañen los cristales.