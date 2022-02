Las ventas de coches siguen hundidas debido a la crisis de suministro y la subida de impuestos

Las matriculaciones de automóviles durante el pasado mes de enero han supuesto un nuevo dato de crisis en el sector del motor. Aunque las cifras oficiales reflejan 42.377 unidades vendidas, que suponen un 1% más que las de enero del pasado año, la realidad es que estamos en niveles que hacen retroceder la actividad del sector en unos 25 años. De hecho, este ha sido el segundo peor mes de enero en lo que va de siglo. No sirve que haya un incremento frente al mismo mes del año pasado ya que, hay que recordar, enero fue marcado por la tormenta Filomena, que paralizó la actividad durante más de dos semanas en el principal mercado, que es el de Madrid.

El bajo nivel de las ventas en el pasado enero se debe a dos razones principales. De una parte, la escasez de vehículos en la mayoría de las marcas debido a la crisis de suministros que están sufriendo casi todos los fabricantes del mundo. Ello ha provocado que no se puedan atender las peticiones de compra de clientes particulares que desearían adquirir un coche nuevo, pero que no pueden tener por falta de “stock” de los fabricantes. Por otra, está la subida del impuesto de matriculación a partir del pasado primero de enero que ha provocado que todos los que tenían coches disponibles hayan adelantado la compra y hayan matriculado los coches en diciembre para evitarse la subida impositiva, que supone más de mil quinientos euros en un coche medio.

Especialmente preocupante es el descenso de las compras de los vehículos comerciales ligeros, es decir, las furgonetas de transporte que marcan la actividad económica de las pequeñas y medianas empresas. Esto significa que la actividad de las Pymes se está ralentizando y que las expectativas de negocio no son buenas y, por ello, no se toma la decisión de compra de estos vehículos que, para las empresas, tienen la consideración de bienes de equipo. Todo el conjunto de la situación es preocupante no solo para la situación actual, sino para los proyectos de futuro ya que, según las declaraciones de los fabricantes, “la industria se está debilitando y no solo no puede contribuir a la recuperación de la economía, sino que corre el riesgo de perder la relevante posición que ostenta en términos de PIB y empleo de calidad en España”.

La influencia de la falta de microchips se pone de manifiesto al analizar los modelos más vendidos del mercado. Los dos primeros son Toyota, el Corolla y el CHR, y con el Yaris en la sexta posición. Es decir, se ve claramente que la marca japonesa no ha sido afectada por la crisis de los chips y tiene unidades para la venta de manera inmediata, sin esperas. Tras el Dacia Sandero, que ocupa la tercera plaza, encontramos a dos Peugeot, 2008 y 208, que ha alzado a la marca francesa hasta la segunda posición entre las marcas más vendidas en enero, por detrás de Toyota y por delante de Kia y Volkswagen.

Si analizamos las ventas por combustibles, observamos un descenso del diésel, que ya solo representa el 16,7% del mercado, en tanto que la gasolina representa el 38,3% y el resto de híbridos de diferentes categorías y otras energías alternativas han representado el 45% restante.