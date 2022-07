La solución de Ford para el transporte en ciudad

La distribución en las grandes ciudades es un reto de futuro que obligará a las empresas especializadas a adecuar sus medios de transporte para adaptarlos a las nuevas normas de emisiones reducidas o nulas. Para ello Ford ha modificado su vehículo comercial más vendido, la Transit, dotándola de motores eléctricos que cuentan con etiqueta Cero, que le permiten circular por las zonas de bajas emisiones (ZBE) y, por lo tanto, atender a las necesidades de reparto de mercancías sin limitaciones.

De esta forma, la Transit, que es primer el comercial de este tipo que incorpora motorización eléctrica, afronta el problema que se puede plantear dentro de un año en al menos ciento cincuenta municipios españoles afectados por la Ley del Cambio Climático. Esta disposición obliga a establecer zonas de bajas emisiones a todas las ciudades con un censo de más de cincuenta mil habitantes y pondrá en dificultades a muchos empresarios y autónomos cuyos vehículos no puedan cumplir los límites de emisiones establecidos. A falta de una reglamentación clara, muchos de ellos se verán obligados a realizar un desembolso extraordinario para la adquisición de vehículos de cero emisiones si quieren continuar con su actividad comercial.

Además de modelos para la distribución, como pueden ser los Courier, Tourneo o Transit entre otros, Ford ha establecidos una división de soluciones de movilidad, denominada Ford Pro, en la que sus clientes podrán servirse de departamentos especializados en «software», gestión de flotas, accesos a recarga, instalación de cargadores, financiación especializada, además de ofrecer a sus clientes concesionarios especializados, talleres móviles y otras soluciones a medida de la empresa, incluido el vehículo de sustitución, tan importante para no detener la actividad comercial en caso de avería.

La E-Transit se ofrece en varias configuraciones, como furgón, furgón de doble cabina o «pick-up» y con capacidades de carga de 3,5, 3,9 y 4,25 toneladas, una capacidad de remolque de hasta 750 kilos y tres longitudes y dos alturas de cuerpo de carga. La capacidad es la misma que la de los modelos de motor de combustión, ya que las baterías de 75kw están situadas en el suelo, entre los dos ejes, lo que además favorece la estabilidad al bajar el centro de gravedad. El vehículo está dotado de suspensión trasera independiente y llantas de 16 pulgadas

Los clientes de la Transit pueden elegir entre dos niveles de potencia de sus motores eléctricos. La versión inicial da 184 caballos, más que suficientes para el trabajo normal de este tipo de vehículos. Pero para quienes quieran un mayor nivel de potencia se ofrece una versión con 269 caballos, siempre con tracción posterior. En cuanto a la autonomía del vehículo, sus baterías sn capaces de impulsar el conjunto hasta 317 kilómetros a una velocidad constante de noventa por hora. Pero si queremos elevar la velocidad del viaje hasta una media de ciento treinta por hora, lógicamente la autonomía descenderá hasta los 250 kilómetros.

El conductor puede elegir entre tres tipos de conducción: normal, eco y slipper. El equipamiento de la Transit es de lo más completo, con un nivel de terminación similar al de cualquier berlina de tipo medio y complementos y sistemas de ayuda a la conducción. Apuntamos entre otros los asientos calefactados, alarma de cambio de carril, detección de personas y ciclistas para evitar atropellos, control de ángulo muerto, aviso de tráfico trasero, cámara de 360 grados….es decir, todos los componentes necesarios para una condición cómoda y segura. Se dispone asimismo de una gran pantalla de 12 pulgadas con funcionamiento por voz o táctil, enchufes en la parte trasera de la zona de carga.

En este tipo de vehículos eléctricos es importante tener los datos del tiempo de recarga. La Transit tarda en recargar totalmente sus baterías en 7 horas en un enchufe doméstico de 11kw. Pero se puede reducir este tiempo si lo enchufamos a un cargador profesional de 150kw, en cuyo caso se recarga el 80% de a batería en solo 34 minutos. Se calcula que un cliente que use este vehículo para los trabajos de reparto recorre cada día como media unos 110 kilómetros, por lo que la recarga no debería ser diaria. Ford facilita el acceso a un cargador personal por un precio de unos 700 euros y la batería cuenta con una garantía de ocho años o ciento sesenta mil kilómetros. El precio de acceso a este For E-Transit de motorización eléctrica se sitúa en 70.170 euros, si bien puede incrementarse en función de los complementos, potencias o terminaciones que desee el cliente.