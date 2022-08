VZ Cup, el “León” más fiero de CUPRA

En muy poco tiempo CUPRA se ha consolidado como el fabricante más deportivo de cuantos se venden en el mercado español. Prestaciones del máximo nivel a un precio más asequible que las marcas deportivas que están en la mente de todos. Y con una estética propia, relevante, pero sin exageraciones. Para un no iniciado, su carrocería puede pasar inadvertida en el tráfico diario, pero los entendidos saben distinguir los detalles que le diferencian de sus hermanos de la gama SEAT. Como decimos, no hay exageraciones en su estética. Pero son inconfundibles para cualquier persona medianamente entendida en la materia. Sus tonos negro mate, su escudo de marca en cobre, las llantas de 19 pulgadas con las pinzas de frenos Brembo y algunos elementos en los escapes y deflectores aerodinámicos, como el spoiler trasero realizado en fibra de carbono, hacen que, si lo encuentras por la calle, lo reconozcas al momento. Y mejor no lo retes, ya que, si al volante hay un conductor medianamente entrenado, lo más probable es que te deje en ridículo, independientemente de la carretera que escojas para ganarle. Solo sirva como referencia una velocidad punta autolimitada a 250 por hora y una aceleración del orden de cinco segundos para ponerse a cien.

VZ CUPRA FOTO: CUPRA CUPRA

Y ello es la consecuencia de que los técnicos de la marca han fabricado prácticamente un coche de competición para ir por la calle. Y para ello, han comenzado por lo que va debajo del capó delantero. Podemos encontrar con esta carrocería una versión híbrida enchufable con un motor 1.4 que desarrolla 245 caballos, o dos alternativas del motor de gasolina 2.0 TSI de 300 o 310 caballos. Tuvimos ocasión de probar esta última serie, equipada con el cambio DSG 4Drive, eficacísimo en el modo de conducción más deportivo, con una efectividad mayor que cuando accionamos la caja de cambios con las levas en el volante ya que, en este caso, el mecanismo no es tan preciso cuando queremos hacer reducciones al límite, ya que no permite que el motor rebase las revoluciones estipuladas para la seguridad y durabilidad mecánica.

Pero resulta especialmente divertido cuando buscamos una conducción al límite por carreteras de montaña. Su altura al suelo muy rebajada favorece un bajo centro de gravedad y una buena estabilidad, acrecentada por la rigidez del chasis y la eficacia de los Brembo de cuatro pistones con discos ventilados y perforados, de tecnología de competición. La dirección es muy precisa y los neumáticos Bridgestone Potenza, casi “slicks” y con caída negativa, aseguran la trayectoria elegida que podemos forzar provocando un comportamiento sobrevirador muy agradable ya que el control del derrapaje de la parte trasera es muy fácil de ejecutar y siempre resulta muy divertido cuando buscamos los límites de adherencia.

Todo este espíritu deportivo se transmite naturalmente en el interior, ya que el conductor y su acompañante van sentados en una posición muy baja y sobre unos “bucket” realizados en fibra de carbono y tapizados en cuero, que sujetan el cuerpo a la perfección. Frente a nosotros, un volante multifunción que nos acerca a las carreras, ya que tiene integrado el botón de arranque y el de los cambios de tipos de conducción. Entre todos, cuando nos acercamos a las zonas de curvas, debemos elegir el Cupra más deportivo, y el carácter del conjunto cambiará radicalmente, pasando de un tranquilo automóvil para realizar un viaje confortable a un coche de rallys, incluido el sonido de su motor.

VZ CUPRA FOTO: VZ CUPRA VZ CUPRA

Pero este CUPRA también puede ser, como hemos señalado, un atractivo coche de uso diario, para lo cual está equipado con todos los sistemas habituales de ayuda a la conducción, faros Matrix Led que permiten conducir de noche con las luces largas encendidas, en todo momento y sin deslumbrar a otros vehículos, asistente de pre-colisión, airbags laterales y de cortina traseros y de rodilla para el conductor… además de otros detalles como techo eléctrico practicable y un sistema de sonido muy bueno con 9 altavoces subwoofer, amplificador de 340 W y tecnología surround. Los precios de este auténtico capricho oscilan entre los 43.500 y los 58.500 euros en función de la versión y carrocería elegidas.