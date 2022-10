El atrevido comentario de Lando Norris que puede terminar en una guerra con Hamilton

Lando Norris no se ha mordido la lengua cuando le han preguntado por Lewis Hamilton. El piloto ha hecho una entrevista en ‘Plane F1′ sobre si sería capaz de ganarle: “Es una pregunta complicada, pero tengo que decir que sí. Es algo que no sería fácil en absoluto, Lewis es uno de los mejores pilotos de todos los tiempos. Sin embargo, si quieres hacerlo bien, tienes que creer que eres mejor que el resto”. No es ningún secreto que debate en la F1 es eterno sobre ¿quién sería el piloto más rápido si todos los coches tuvieran rendimientos similares? Hablando de Hamilton, el británico acusó hace unos días a varios pilotos de plagiarle su modelo pionero del volante: “Lo que mucha gente en realidad no sabe es que rediseñé el volante cuando estaba en McLaren y cuando llegué a Mercedes hice lo mismo. Todos los demás equipos copiaron el volante. Todos los volantes eran circulares. Ahora, hay una parte superior y el mango baja, pero no se une a la parte inferior. Debería haberlo patentado. Esto es algo de lo que estoy muy orgulloso, me encanta trabajar con la ergonomía del coche”. Actualmente, Hamilton ocupa la sexta plaza de la tabla general con un total 27 puntos menos que su compañero Russell (207), cuarto por delante de Carlos Sainz. Un resultado que está muy alejado de su mejor nivel.

Además también fue preguntado por el momento en el que ganará su primera carrera: “Me gustaría ganar mi primera carrera en Fórmula 1 en Silverstone, en mi carrera de casa y también la de McLaren. Siempre es especial delante de la afición británica, ni hay otro sitio en el que más desee ganar que allí”.

Por otro lado, también le quisieron preguntar dónde le gustaría ganar una carrera: "Estoy ansioso por volver a Austin, es una gran ciudad para competir y los fanáticos siempre son brillantes, por lo que debería ser un fin de semana emocionante. La pista es divertida, con algunas características geniales similares a pistas como Suzuka, así que estoy ansioso por salir y ver cómo funcionan los nuevos coches reglamentarios. He terminado en los puntos las dos veces que he corrido allí, así que espero que podamos mantener la racha y obtener algunos puntos valiosos para el Campeonato de Constructores".