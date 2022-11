Grecale: espacio y lujo con la firma de Maserati

Elegancia en un amplio espacio interior es lo que ofrece el último modelo de Maserati que, con sus tres diferentes terminaciones, puede adaptarse a las necesidades de cada cliente, pero siempre con el toque de deportividad que se espera en un modelo de la marca de Bolonia. El Grecale completa la oferta en el campo de los SUV que inició el Levante y abre un importante mercado a la casa del tridente ya que va dirigido al segmento que más aceptación tiene en el público. Está a la venta desde 81.050 euros.

Maserati Grecale FOTO: Maserati

Siguiendo la tradición de Maserati, el nuevo modelo toma el nombre de un viento italiano, como en la historia de la compañía anteriormente lo han hecho otros coches míticos como Mistral, Ghibli, Bora, Khamsin y Levante. La parte italiana del grupo Stellantis ya tenía una buena base sobre la que trabajar, como es el Alfa Romeo Stelvio. Y, sobre ella, Maserati ha realizado mejoras para darle su propia personalidad y ofrecer a los clientes tres alternativas en función de las necesidades de cada uno. Podemos elegir el «GT», con motor de cuatro cilindros, dos litros y 300 caballos, el «Módena», que tiene treinta caballos más y como tope de gama, el «Trofeo», que monta el motor V6 turbo que rinde 530 cv que ya se ha utilizado con excelentes resultados en otros modelos de Alfa como el Giulia o el Stelvio en las versiones de prestigio «Quadrifoglio».

Esta última es la que consigue unas prestaciones más brillantes, con una velocidad punta de 285 por hora y una aceleración de 0 a 100 en menos de cuatro segundos. Pero las otras dos terminaciones, si bien no son tan rápidas, aunque llegan a los 240 por hora y pasan de 0 a 100 en 5,3 segundos, sí que consiguen un comportamiento deportivo cuando elegimos el modo de conducción que exprime todo su potencial. Porque no hay muchos SUV en el mercado con tres centenares de caballos. La gama Grecale se completará, quizás el año próximo, con la versión Folgore que lleva una motorización totalmente eléctrica con batería de 105kwh, que será la primera con esta tecnología en la historia de Maserati. Tendrá un característico color cobre, inspirado en la cubierta del museo Guggenheim de Bilbao. Esta deportividad se combina con una carrocería de amplias dimensiones, lo que facilita la comodidad interior para los pasajeros y un espacio generoso en la zona de equipajes. Sus medidas son de 4,84 metros de longitud, 1,67 de altura y 2,16 de anchura. La distancia entre ejes es de 2,90 metros, lo que asegura un espacio muy confortable para los pasajeros que van en los asientos posteriores. El maletero es amplio y su portón se cierra de manera automática, aunque no se entiende que no se haya aprovechado el espacio de anchura que ofrecen las aletas traseras, como ocurre en casi todos los coches de la competencia. Esta carencia impide colocar trasversalmente algunos objetos, como una bolsa de palos de golf.

El Grecale transmite sensaciones de lujo y deportividad tanto en su vista exterior como en el interior. En el frontal destacan especialmente el precioso escudo del tridente y la parrilla del radiador, muy característica de la marca. Y en la zona posterior, los faros y las salidas de escape son, asimismo, detalles muy característicos y acertados. Toda la carrocería es elegante y transmite una sensación de robustez y deportividad que se manifiesta, por ejemplo, en las llantas que pueden llegar a las 21 pulgadas. La conectividad está asegurada en la pantalla central de 12 pulgadas, debajo del elegante reloj digital, dotada del sistema operativo Android Auto, con una capacidad de procesamiento de datos similar a la de una tablet. Los datos de conducción están reflejados en el parabrisas y todos los revestimientos son de gran calidad, con el empleo de materiales como madera, cuero y fibra de carbono. Otro apartado importante en los coches de alto nivel es el del sonido. En este caso monta un sistema de la marca «Sonus Faber» que puede llegar a incluir 21 altavoces y sonido 3D con una potencia de hasta 1000 W.

Al detalle

Las sensaciones deportivas se perciben, asimismo, en el puesto de conducción, con unos asientos envolventes, levas de aluminio tras el volante para la utilización manual del cambio y un volante multifunción con el grosor exacto para manejar la dirección con rapidez y eficacia. El primer detalle está en la puesta en marcha, a través de un botón en el mismo volante a la izquierda. Y otro pulsador similar a la derecha permite seleccionar el modo de conducción para adaptar el comportamiento del vehículo en cada momento. Hay cinco opciones: «Comfort», «GT», «Sport», «Off-Road» y «Corsa», esta última solo disponible en la versión «Trofeo». Según la selección puede cambiar parámetros como dureza de suspensión, altura al suelo, sensibilidad del volante… todo lo necesario de disfrutar del Grecale como un coche de uso diario que, cuando abordamos en viajes una zona de curvas de montaña, puede hacernos disfrutar de una conducción rápida y segura.