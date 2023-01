El sector del automóvil pide al Gobierno medidas urgentes para relanzar esta industria

Los representantes máximos de los fabricantes e importadores de automóviles en España han presentado una hoja de ruta para los tres próximos años con acciones imprescindibles para, según sus palabras, España pueda seguir teniendo una industria del motor importante para la economía nacional. Sus peticiones se basan principalmente en tres apartados: programas de apoyo para la renovación del parque automovilístico y promoción de los coches eléctricos, medida fiscales que favorezcan esta transformación y un impulso decidido a la red de recarga eléctrica de vehículos.

El presidente de Anfac, la patronal que agrupa a la gran mayoría de las empresas del motor, señaló en su intervención que “el sector no puede continuar así” y si no se corrige la situación, dejará de ser uno de los principales motores de la economía española, con una aportación del 10% del PIB, con dos millones de puestos de trabajo y uno de los principales aportes a la balanza de pagos. Wayne Griffiths señaló que por tercer año consecutivo las ventas han disminuido, nos encontramos en un mercado un 35% inferior a los niveles de 2019 y somos el país de la UE que peor está recuperándose de la pandemia. Unos datos preocupantes porque ponen en peligro la posición de nuestro país como segundo fabricante europeo de automóviles.

Hizo asimismo especial hincapié en el fracaso del programa de electrificación, que ha colocado a España entre los países europeos más retrasados en este aspecto. Mientras la media europea del mercado de coches eléctricos es del 20%, en nuestro país estamos por debajo de la mitad. “Nuestros vecinos Francia y Portugal doblan nuestra proporción”, señaló. Y puso como ejemplo que, para cumplir con los objetivos marcados por la UE, este año se deberían haber matriculado 120.000 eléctricos y la cifra se ha quedado en unos 78.000. Y respecto a los puntos de recarga, deberían estar instalados 45.000 y sólo encontramos 17.000 y el 80% de ellos de carga lenta.

Otro dato negativo es el del envejecimiento progresivo del parque automovilístico español, que se sitúa ya en los 14 años, lo que nos aleja de los objetivos de cero emisiones y cero accidentes. “Un país avanzado no puede tener una media de edad del parque con más de quince años. Si no actuamos ahora este escenario va a empeorar, nos quedaremos atrás y perderemos los planes industriales. Hay que recuperar los niveles pre-pandemia”, señaló Griffiths.

Dentro de la hoja de ruta diseñada por Anfac se establece un escenario de 955.000 ventas en este año, 1,1 millones el año que viene y 1.250.000 unidades en 2025. Los objetivos que se refieren a ventas de coches eléctricos son de 150.000 este año, 220.000 el año próximo y 372.000 en 2025. Los puntos de recarga deberían llegar, para cumplir las previsiones de la UE, a 300.000 en el año 2.030 y a 913.000 en 2.035. En la actualidad, nuestros vecinos Francia y Portugal duplican nuestras instalaciones de recarga.

Es por ello por lo que la hoja de ruta de Anfac contempla un programa de apoyo a la electrificación, medidas fiscales en este mismo sentido, así como un impulso a las recargas. En el primer apartado se señala que el plan Moves no está funcionando y, dentro de las modificaciones a abordar, está el que el descuento que reciban los compradores sea inmediato, que las cantidades recibidas no computen en el IRPF y que sea un plan centralizado, evitando las distorsiones actuales al ser administrado por las 17 Comunidades Autónomas. En el aspecto fiscal, se piden mejoras en el IVA para empresas y autónomos y para las empresas que adquieran flotas eléctricas y pongan instalaciones de recarga. Entienden, por último, que el plan de expansión de la red de cargadores es un asunto de Estado en el que se debe recuperar el tiempo perdido hasta ahora.

“No valen ya medidas cosméticas”, señalaron el presidente de Anfac y su director general, José López Tafall. “Los fabricantes cumplimos con los plazos y realizamos inversiones de miles de millones en I+D. Pero si España no mejora en este aspecto perderemos el liderazgo ya que no hay que olvidar que los centros de decisión para adjudicar nuevos proyectos industriales no se encuentran en este país”.