Las balizas obligatorias de señalización, cada vez más potentes

Las luces de señalización serán obligatorias en todos los coches que circulen por España a partir del próximo 1 de enero del año que viene. Pero estas balizas han resultado en algunos casos polémicas por su luminosidad y sus dificultades de adherencia. Por ello, la empresa española Netun Solutions ha fabricado la nueva Help Flash IoT+, una baliza que tiene una mayor potencia y se adhiere a cualquier superficie, aunque no sea metálica. Esta baliza conectada, que deberá usarse a partir del año que viene para señalizar una avería o accidente en la vía, presenta mejoras que responden a las preocupaciones que tienen algunos conductores frente a las que se encuentran actualmente en el mercado.

Netun Solutions ha fabricado la nueva Help Flash IoT+ LR

Por un lado, frente a la objeción de que la luz V-16 no se veía bien durante el día, la empresa española con sede en Vigo y Madrid ha incrementado a más de 200 candelas la potencia de la baliza, lo que supone un aumento de 186%. Se trata de hasta cinco veces más del requerimiento mínimo exigido para equipos de señalización de vehículos de emergencia y el doble de lo que ofrece la mayor parte de los equipos existentes en el mercado, lo que garantiza la seguridad del usuario en cualquier circunstancia, tanto de día como de noche.

La potencia de estas nuevas balizas es tal que disponen del sistema “Eye Protect”, que atenúa el destello durante los primeros segundos tras su activación para darle tiempo al usuario de situarla en el techo del vehículo y evitar las molestias oculares y el deslumbramiento causados por los destellos a corta distancia. De hecho, son las únicas en el mercado que disponen de esta característica para garantizar la seguridad durante el manejo de estos equipos, especialmente de noche. Todas las luces V-16 homologadas emiten destellos LED de alta intensidad visible hasta 1 km y deben superar pruebas de visibilidad a plena luz del día, incluso con sol directo, para poder cumplir con la normativa de la DGT.

Sin embargo, las luces V-16 conectadas, además de señalizar visualmente a los coches, también lo hacen de forma virtual al enviar de manera inmediata, automática y anónima una notificación al centro de control de tráfico de la DGT indicando la localización exacta del vehículo y esta información es compartida en tiempo real a través de la Plataforma DGT 3.0 y del Punto de Acceso Nacional a los demás usuarios de la vía. De esta manera, los demás conductores podrán disponer previamente de la información sobre cualquier incidencia a lo largo de su trayecto, una notificación que no sólo aparecerá en los paneles de información variable que hay en las diferentes carreteras, sino que también estarán en las aplicaciones de movilidad en sus teléfonos y en los propios coches conectados.

Otra de las objeciones que han tenido algunos usuarios sobre las V-16 es que algunas de ellas no se adhieren a las superficies que no sean metálicas, ya que son imantadas. Sin embargo, los dispositivos de Netun, además de ser imantados, cuentan con una base de gomas antideslizantes que ayudan a mantener la sujeción incluso en superficies lisas no metálicas, como techos de fibra, de cristal o plásticos.