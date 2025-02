Cupra Tavascan Endurance, la resistencia eléctrica

El Tavascan Endurance es la apuesta por la electrificación sin renunciar a la deportividad característica de la marca española, en este caso ligeramente por debajo del casi extremo VZ. El Endurance, mítico nombre que nos trae recuerdos de las grandes carreras de Resistencia, es la versión de acceso a la gama Tavascan, al menos por el momento, aunque versión de acceso no quiere decir versión de bajas prestaciones, ni mucho menos. En este caso, el Endurance es un deportivo de tracción trasera que utiliza un motor eléctrico de 210 kW o 286 caballos, con 545 Nm de par que, muy bien utilizados, y que llega hasta 569 km de autonomía gracias a su batería de 77 kWh.

Tavascan Endurance CUPRA

La diferencia respecto a la versión tope de gama del Tavascan, el deportivo VZ, es que este incluye un motor delantero adicional para ofrecer tracción total, en este caso con 250 kW o 340cv, y una autonomía que merma ligeramente hasta situarse en los 521 km. El Cupra Tavascan es un coche impactante por su diseño exterior, atlético y futurista, y también el Cupra más grande del momento con sus 4,6 metros de largo y un enorme maletero de 540 litros.

Tavascan Endurance CUPRA

El aspecto futurista se percibe en muchos de sus rincones comenzando con los faros Matrix LED junto a la inconfundible firma lumínica de tres triángulos en la parte posterior, así como el logo de la marca, todo ello muy llamativo que lo hace inconfundible incluso de lejos. La carrocería en grande y bien proporcionada, perfecta para envolver un interior sofisticado que merece mención aparte, y que incluye una enorme pantalla central de 38 cm, un sistema de audio premium que suena como el mejor concierto y materiales sostenibles perfectamente integrados con formas y un diseño interior nada convencional. Además, en el interior se integran avanzadas tecnologías de conectividad, asistencia a la conducción y soluciones de carga rápida, optimizando tanto la eficiencia energética como la experiencia del usuario, como no podía ser de otra forma en una marca deportiva pero tecnológica que cuida hasta el último detalle.

Tavascan Endurance CUPRA

Bajo el capó, el Tavascan Endurance esconde un motor eléctrico síncrono de pequeño tamaño pero gran rendimiento. Está ubicado en el eje trasero y genera 210 kW o 286 caballos con 545 Nm de par. Digamos que hay potencia más que de sobra para todo lo que podamos imaginar, y además se entrega con la característica inmediatez de los modelos eléctricos más potentes. El Endurance, con esta potencia, alcanza los 100 km/h en 6,8 segundos con suavidad, bien alimentado por una batería de iones de litio de 77 kWh que anuncia los mencionados 569 km de autonomía en ciclo WLTP. De conseguir semejante autonomía estaríamos hablando de uno de los SUV más eficientes del mercado, y así es, pero para conseguirlo, e incluso aumentar la autonomía y reducir el consumo, hay que hacer una exquisita y soporífera conducción para buscar reducir al mínimo el gasto de energía. Así lo hicimos en el Cupra Tavascan Challenge, pero esta vez nos tocó perder, aunque conseguimos rebajar el consumo homologado. Los compañeros de profesión son muy finos al volante.

Tavascan Endurance CUPRA

Y ya que hablamos de autonomía, el tema más delicado en los eléctricos para la gran mayoría de los usuarios, hay que apuntar que con corriente alterna a 11 kW la batería pasa de 0 a 100% en ocho horas, pero con corriente continua pasa del 10 al 80 %en solo 28 minutos cargando a un máximo de 135 kW. Lo importante siempre es poder continuar, y cuanto antes mejor. Al volante del Tavascan Endurance se puede ir despacio para conseguir la máxima eficiencia, pero lo que más nos ha gustado es ir un poco más rápido para percibir su aplomo y la agilidad de su bastidor.

La ingeniería aplicada en su puesta a punto funciona a las mil maravillas y se disfruta al volante de su dinámica de conducción, en buena parte por el bajo centro de gravedad que consigue la ubicación de la batería en el suelo del coche, pero también por el uso de sistemas electrónicos como el control de chasis adaptativo (DCC Sport) combinado con la dirección progresiva. Entre ambos sistemas, y junto a unos buenos frenos, el resultado dinámico convence y mucho para desarrollar una conducción muy deportiva, con un toque extra por tratarse de un genuino tracción trasera.

En la misma exposición técnica se hizo además mucho hincapié en los beneficios que aporta la excelente aerodinámica alcanzada por este Tavascan para alcanzar su ajustado consumo, con un coeficiente de tan solo 0,26. Todo ayuda a la eficiencia. Sin duda el nuevo Cupra Tavascan Endurance es un perfecto representante de una nueva generación de automóviles que destacan por su tecnología, rendimiento y diseño.

A modo de resumen y después de disfrutar de un buen montón de kilómetros al volante de este Tavascan Endurance, destacaríamos cinco elementos que nos convencen a la hora de elegir este Cupra y lo convierten en una buena opción de compra: Por una parte, está la autonomía gracias a la batería de 77 kWh y sus 569 km de distancia, con la que ya se puede viajar. Luego las prestaciones con sus genuinos y eléctricos 286cv. con tracción trasera y un 0 a 100 km/h de 6,8 segundos para dejarlo sentenciado. Habría que añadirle algo de diseño, bien ejecutado, con calidad y originalidad, muy coupé y musculoso asociado además a su peculiar firma lumínica. Non podemos olvidar la parte tecnológica, y no solo visible por la pantalla de 38 cm, también por todo lo que ofrece en sistemas de infoentretenimiento, asistentes a la conducción, aparcamiento a distancia, etc. Y por último cabe destacar la calidad de fabricación de un coche diseñado en Barcelona y producido en Anhui, China, en la fábrica más futurista del grupo VW.