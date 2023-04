Las desconocidas multas que te pueden poner en una gasolinera: cuáles son y cuánto me costaría

La DGT continúa haciendo hincapié en su lucha para mejorar la seguridad vial en las carreteras españolas y reducir el número de accidentes en las vías. Exceso de velocidad o tomar un carril equivocado son algunas de las acciones que la Dirección General de Tráfico considera ilegales y, por tanto, conlleva multas que van desde cierta cantidad de dinero hasta la pérdida de puntos en el carnet de conducir. Pero no solo conduciendo podemos ser multados, incluso estacionados o llenando nuestro depósito en una gasolinera, podríamos llevarnos una sanción, si no lo hacemos en base a las normas reguladas en las leyes de tráfico.

La ley dice que el desconocimiento de las normas no exime de su cumplimiento. Así, hay una serie de prohibiciones que debemos tener en cuenta si no queremos que nos pongan una multa mientras echamos gasolina o diésel a nuestro vehículo. Aunque no son muy conocidas, lo cierto es que pueden ser costosas. Por ello, debemos estar muy atentos puesto que, aunque sea una acción cotidiana y que podemos pensar que a priori no suponen ningún peligro para las personas que transitan en la vía, lo cierto es que también suponen un riesgo importante.

Qué no tengo que hacer en una gasolinera si no quiero ser multado

Aquello que se puede y no puede hacer en una gasolinera viene regulado en el Reglamento General de Circulación. Por ejemplo, no podemos utilizar nuestro teléfono móvil en una gasolinera. Al contrario de lo que la gente piensa, no se debe a que pueda provocar una chispa, sino a que te puede distraer durante la maniobra de llenado. Esto viene recogido en el artículo 115 del reglamento que explica que este dispositivo podría interferir durante la carga de combustible del vehículo. "Los propietarios de aparatos distribuidores de combustibles o empleados de estos últimos no podrán facilitar los combustibles para su carga si no está parado el motor y apagadas las luces de los vehículos, los sistemas eléctricos como la radio y los dispositivos emisores de radiación electromagnética como los teléfonos móviles", dice la norma. La multa puede ascender a los 100 euros. Reiterando el artículo, tampoco se debe dejar el motor, luces o radio encendidos, con la misma sanción que un teléfono móvil.

Por otro lado, otro ejemplo de lo que tenemos prohibido en cualquier gasolinera es fumar, ya que se considera como un método de distracción y que, el hecho de encender una cerilla, un mechero o fumar junto a combustible supone un riesgo alto de incendio. La multa puede ser de hasta 100 euros.

El Reglamento General de Circulación también recuerda otras recomendaciones que debemos tener en cuenta cuando vayamos a repostar en una gasolinera, como tener cuidado con equivocarse al echar una gasolina diferentes, que el combustible no caiga al suelo, no dejar las llaves puestas mientras echas gasolina (por peligro de robos) y no olvidar sacar la manguera del depósito y cerrar la tapa.