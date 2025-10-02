Los dos Carlos Sainz, juntos probando el coche del Dakar

Pocas veces pueden verse a dos figuras del automovilismo, padre e hijo, juntos disfrutando de la competición de alto nivel. En este caso, han sido los dos Carlos Sainz, padre e hijo, lo que se han montado en el coche que llevará el cuatro veces ganador del Dakar en la carrera de este año. Y ha habido sustos para todos.

Las pruebas finales del Ford Raptor T1+ antes del Rallye du Maroc de 2025 y el Rally Dakar de 2026 han sido el escenario de un encuentro muy especial. Carlos Sainz, leyenda del automovilismo y piloto de Ford Racing, recibió a su hijo, Carlos Sainz Jr., estrella de la Fórmula 1, para una experiencia inolvidable. Carlos Sainz padre, bicampeón del WRC, cuatro veces ganador del Dakar y ex piloto del Ford Focus WRC, es una figura icónica del automovilismo. Actualmente forma parte del equipo oficial Ford Racing, pilotando el impresionante Ford Raptor T1+.

Su hijo, Carlos Sainz Jr., es una estrella global que actualmente demuestra su prodigiosa habilidad en la F1 en el equipo Atlassian Williams. En un momento único, Carlos Sainz Jr. ocupó el asiento del copiloto, normalmente reservado para Lucas Cruz, para experimentar de primera mano la capacidad del Raptor T1+ en manos de su padre. Después, los asientos se intercambiaron, y fue el joven piloto de F1 quien tomó el volante del Raptor T1+, con su padre en el asiento del copiloto ofreciendo dirección y asistencia de navegación.

Este emotivo encuentro capturó la esencia de la realeza del automovilismo, disfrutando lejos de los millones de espectadores ante los que suelen competir, y claramente viviendo un momento inolvidable. La conducción arriesgada de uno y otro asustó al que, en su turno, ocupó el asiento del copiloto. Y es que ambos Sainz supieron exprimir a fondo las posibilidades del Ford Raptor con el que el padre intentará, a partir del próximo primero de enero, sumar otra victoria en el Dakar a su inigualable palmarés.