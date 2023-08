«Este año venderemos 20.000 unidades, el doble de las previsiones»

Desde que hace tres años se fundó MG-SAIC Motor España y Portugal, Pedro García ha trabajado en la implantación y desarrollo de este proyecto del que es vicepresidente y director general. Pero no es un recién llegado al sector. Acumula una experiencia internacional de más de 20 años en cargos de responsabilidad en Mercedes-Benz y PSA Peugeot. También ha dirigido proyectos europeos de desarrollo de negocio para diferentes marcas del Grupo Volkswagen, ha sido director global de movilidad en MSX International/Bain Capital y director de motor en Aon. Es licenciado en Económicas por la Universidad de Navarra, MBA en ESADE y completó el Programa Advanced Strategic Management en IMD Business School (Lausana).

La marca que representa ha sido la de mayor crecimiento desde su lanzamiento. ¿Cuáles fueron los resultados del pasado año y las previsiones para este?

Inicialmente para 2022 esperábamos vender 4.000 coches en un entorno de un millón de coches vendidas. Y al final conseguimos vender 7.000 en un mercado de 850.000. Esto nos permitió una cuota de mercado del 0,9%. Podemos decir que hemos superado las expectativas. Para este segundo año, la intención era alcanzar una cuota del 1% sobre un mercado de un millón de coches, es decir 10.000 coches… y llevamos ya el 2.6% de cuota de mercado con casi 16.000 unidades acumuladas a mediados de agosto. Por tanto, hemos más que duplicado el objetivo de ventas: en julio más de un 3% de cuota y en lo que va de agosto por encima de 4%. Queremos superar los 20.000 coches este año.

¿Estas cifras de crecimiento podrán mantenerse en los próximos años? ¿Dónde cree que está su techo en España?

MG no tiene techo y va a continuar creciendo en los próximos ejercicios. En tan solo dos años, hemos lanzado siete modelos, de los cuales hemos colocado tres entre los cinco primeros en ventas y con tres tecnologías diferentes: MG4 eléctrico, MG EHS híbrido-enchufable y MG ZS térmico. De aquí a final de año estaremos en la primera o segunda posición de ventas de coches eléctricos. Y también en el segmento de los vehículos gasolina, con nuestro ZS, estamos ya en primera posición en el canal particular de forma continua. En 2024 coincidiendo con el centenario de MG, tenemos planes ambiciosos ya que en los próximos 16 meses lanzaremos 10 nuevos modelos muy centrados en 100% eléctricos y full hybrid, en diferentes segmentos, que van a encantar a los clientes españoles. Uno de ellos es el MG Cyberster: un modelo deportivo biplaza eléctrico que rememora la herencia británica de nuestra marca y combina cero emisiones con un rendimiento y diversión extremos. Nuestra propuesta de valor se mantiene en ofrecer productos con una calidad a un nivel similar al del resto de marcas europeas, coreanas y japonesas, con la máxima puntuación en las pruebas de choque de euroNCAP y siete años de garantía, pero a un precio asequible. El posicionamento de MG es movilidad sostenible al alcance de todos.

¿Este crecimiento ha venido acompañado con la creación de empleo y el establecimiento de una red comercial propia?

El año pasado acabamos con 50 puntos de venta y 500 empleados directos y más de 1.000 empleos indirectos generados, aproximadamente, 1.500 personas relacionadas con el negocio de MG en España. Ahora ya tenemos una red integral de venta y de postventa de más de 70 puntos, con el objetivo de llegar a 100 instalaciones. Nuestra expectativa es facturar unos 600 millones este año, incrementándose año tras año, creando empleo y generando riqueza en España. En la filial española de MG empezamos siendo cinco empleados y ahora somos 24. Llegaremos a final de año con unos 30.

¿Qué riqueza generan los coches chinos si no se producen en España?

Al igual que Apple diseña en Palo Alto, California, y produce en China, los MG se diseñan globalmente en el SAIC Design Studio de Londres, de Tokio y Shanghái y se producen en China. También es importante destacar que MG-SAIC (Shanghai Automotive Industrial Corporation ) tiene joint ventures con fabricantes europeos como el Grupo Volkswagen desde hace 30 años y con el norteamericano General Motors, así como con más de 100 empresas de componentes europeas como Bosch, Siemens, Infineon o la española Gestamp. MG se diseña globalmente, genera riqueza globalmente y también en España, gracias a las colaboraciones mencionadas con otros grupos de automoción y empresas de componentes y de momento se produce localmente en China y otros países asiáticos. Conviene recordar que los coches que se importan de China y se venden en España y en Europa deben liquidar un arancel extra del 10% con el consiguiente ingreso para la hacienda española.

Hay dirigentes que piden más aranceles para los coches que no se producen en Europa y más concretamente para los que vengan de China. ¿Qué opina?

Como grupo y a nivel personal, estoy a favor de un comercio libre y abierto, y en contra de imponer barreras que frenen la competitividad y la economía de mercado. Por tanto, no es positivo levantar aranceles adicionales a los existentes y entorpecer la competencia entre las marcas. Adicionalmente, el ritmo de electrificación de Europa no ha venido impuesto por nadie de fuera sino por la propia Unión Europea y no debería frenarse con medidas proteccionistas.

Se habla de que el grupo chino SAIC, al que pertenece MG, planea el establecimiento de una fábrica en Europa. ¿Hay posibilidades de que esta factoría se pueda situar en España?

Me remito a las declaraciones del presidente de SAIC Internacional el pasado mes de julio donde comunicó la intención de producir en Europa debido a que el volumen de ventas que va a alcanzar MG en territorio europeo superará ampliamente las 200.000 unidades este año, y con expectativas de crecimiento en los próximos años. Cuando ya alcanzas esa cifra es el momento óptimo para plantearse la producción local en Europa. España es un serio candidato para albergar dicha factoría.