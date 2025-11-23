El Maserati Tour visitó Madrid con el Grecale

El Grecale es el modelo protagonista del Maserati Urban Tour, que une la confortabilidad y la deportividad del modelo de la marca del tridente con la cultura. Una de sus etapas ha pasado por Madrid, con parada en el Museo Lázaro Galdiano. Se mostró además la colección Fuoriserie, el programa de personalización artesanal de Maserati en su máxima expresión.

Maserati Tour Newspress

Este SUV de Maserati se presenta con varias versiones. La que tiene una mayor aceptación es la equipada con un motor de 4 cilindros con hibridación ligera y 300 CV de potencia. Está especialmente bien equipado, con llantas de 20 pulgadas, interior en cuero premium y asientos calefactables con ajuste eléctrico en doce posiciones. La versión Modena cuenta también con un motor de 4 cilindros con hibridación ligera, pero con una potencia aumentada a 330 caballos y un carácter más deportivo, con llantas de 21 pulgadas, diferencial de deslizamiento limitado y suspensión adaptativa. Por su parte, el Trofeo representa la variante más extrema de la gama gracias a que, bajo su capó delantero, se encuentra un motor V6 de 530 CV. Finalmente, el Grecale Folgore es el primer SUV 100 % eléctrico en la historia de Maserati, con una potencia de 410 kW.

Maserati Newspress

Durante la parada cultural se tuvo la oportunidad de realizar una visita guiada a la exposición de Íñigo Navarro Dávila. El Grecale Urban Tour nació en Italia el pasado mes de mayo con paradas en ciudades como Turín y Roma, cuyos museos y galerías acogieron al Grecale, como ha sucedido en Madrid.