Michael Leiters será el nuevo presidente de Porsche

A partir del primero de enero del próximo año el ingeniero Michael Leiters será el nuevo presidente del Consejo de Dirección de Porsche AG, sustituyendo en el cargo a Oliver Blume, según anunció Wolfgang Porsche, presidente del Consejo de Supervisión de esta marca alemana de automóviles deportivos y de lujo.

Desde julio de 2022, Leiters es CEO de McLaren Automotive, y anteriormente fue director Técnico de Ferrari durante más de ocho años. Michael Leiters no es desconocido para Porsche ya que antes de incorporarse a Ferrari, ocupó durante más de 13 años puestos directivos en Porsche, el último de ellos con responsabilidad sobre las gamas de los modelos Cayenne y Macan. Leiters cuenta con décadas de experiencia en la industria automovilística.

“Su estilo de liderazgo y su profundo conocimiento del sector son requisitos esenciales para dirigir con éxito Porsche AG. Tanto él como todo el equipo directivo de Porsche AG cuentan con la confianza del Consejo de Supervisión para hacer frente a los retos actuales”, afirmo Wolfgang Porsche. También tuvo palabras de agradecimiento para el saliente: “Oliver Blume, como presidente del Consejo de Dirección de Porsche AG, ha asumido la responsabilidad de dirigir la empresa en tiempos difíciles y lo ha hecho con gran éxito. El Consejo de Supervisión de Porsche AG le agradece su gran compromiso. Nos complace seguir colaborando estrechamente y con confianza con él como CEO del Grupo Volkswagen”.

Oliver Blume afirmó además que hay que llevar a cabo “cambios radicales en los que son, con diferencia, los mayores mercados individuales de Porsche (Estados Unidos y China) ya que han planteado nuevos retos a nuestro modelo de negocio. Por eso, este año hemos reorientado estructuralmente la empresa y ampliado considerablemente la estrategia de producto. Con una flexibilidad total en los tipos de propulsión y una estructura de costes mejorada. Porsche está bien posicionada para el futuro”, puntualizó.