La nueva señal de tráfico que más confunde a los conductores: ninguno la reconoce

La acción de conducir va más allá de seguir las dos líneas que delimitan tu carril. Debes prestar atención a numerables factores más tanto del propio vehículo, como de la vía por la que circulas.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico exige conocer las normas consolidadas y publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las más conocidas son el Reglamento General de Circulación y la conocida como Ley de Tráfico.

Este año 2025 se ha actualizado el catálogo de señales de tráfico, según explica la propia DGT en un comunicado, "se incorporan nuevas señales para regular nuevos modos de transporte, como los vehículos de movilidad personal, y responder a situaciones actuales del tráfico".

¿Qué significa esta nueva señal de tráfico?

Primero que nada vamos a atender a la forma y color de dicha señal de tráfico. Como se puede observar en la imagen se trata de una señal triangular de color roja y blanca. Dichas balizas generalmente indican un peligro o advertencia.

Estas señales se caracterizan por alertar a los conductores sobre situaciones de riesgo en la vía, como curvas peligrosas, cruces, pasos de peatones, zonas con animales, etc.

Ahora bien, esta se trata de la señal p-35, bajo el nombre "Trenzado". Según el nuevo catálogo significa "Peligro por la proximidad de un tramo comprendido entre una confluencia y una bifurcación donde se producen distintos movimientos de cambio de carril por parte de los vehículos, cruzándose sus trayectorias y aumentando por ello el riesgo de que se produzcan colisiones".

Un carril trenzado unifica la función de un carril de aceleración y uno de desaleración. Estos carriles se pueden encontrar normalmente en autopistas y autovías, y ante la confusión que se pueda dar, la DGT ha añadido esta nueva señal para evitar accidentes y mejorar la circulación.

Ilustración que muestra un conflicto de prioridades en un carril trenzado Revista Seguridad Vial

Esta señalización se coloca antes de la zona de entrelazamiento para dar tiempo a los conductores a prepararse para la maniobra. La presencia de esta señal avisa de un tramo de hasta 1.500 metros establecido para facilitar tanto la aceleración como la desaceleración de los vehículos, de forma que todos los conductores tengan tiempo y espacio suficiente para adaptarse a las condiciones de tráfico o a la velocidad de la vía principal.

Señal de Tráfico P-35. Ministerio del Interior

¿Cuál es la multa por incumplir esta señal?

Si por casualidad provocas un accidente o te has vuelto comprometido en uno por saltarte esta señal, puede considerarse como una infracción leve, que son sancionadas con una multa hasta 100 euros.

Hay que recordar que no respetar todas las señales de tráfico tiene distintas multas dependiendo de la señal a la que no estés haciendo caso. Esto se debe a que no es lo mismo saltarte una señal de stop, que una señal de velocidad mínima obligatoria. Sin embargo, estas son las multas en función de la gravedad de la infracción:

Leves: Hasta 100 euros

Graves: Hasta 200 euros

Muy graves: Por encima de 500 euros

En definitiva, esta señal no admite interpretaciones más que estar atento a la posibilidad de cruzarte con más vehículos que se entrelazarán en una misma zona. Del modo en que si no estás atento puede dar lugar a un accidente y por ende a una infracción.