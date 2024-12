Patina sobre hielo en la pista Jeep de la plaza de Colón de Madrid

Estas fiestas de Navidad los madrileños podrán patinar sobre hielo en la pista que Jeep ha instalado en la plaza de Colón en el centro de la capital. Las instalaciones, que ocupan una superficie de 800 metros cuadrados llevan el nombre del campeón español de patinaje artístico Javier Fernández, campeón del Mundo en 2015 y 2016, siete veces consecutivas campeón de Europa desde 2013 a 1019, tres veces campeón de España en las categorías juvenil (júnior) y ocho en la categoría de veteranos (sénior), y, por supuesto, Medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de 2018. - y estará abierta hasta el próximo 6 de enero. Además, tienen un carácter benéfico ya que el 10% de la recaudación estará destinado a la organización Down España. Junto a ella, están instaladas 40 casetas en las que se pueden comprar todo tipo de adornos navideños o disfrutar de un típico chocolate caliente con churros.

El Jeep Avenger The North Face, junto al Jeep Wrangler 4xe y el Jeep Avenger Eléctrico acompañan a los madrileños en uno de los puntos clave de las fiestas en la capital de España. Y los visitantes dispondrán de una amplia gama de modelos Jeep que se pueden probar en unos test drives abiertos al público. Un espectacular Jeep Wrangler 4xe Rubicon con techo de lona vigila a los patinadores. Por otra parte, el Jeep Avenger The North Face Edition, edición limitada a 4.806 unidades, es una de las grandes atracciones en Colón. Nacido de la colaboración de dos marcas legendarias en el mundo de los deportes al aire libre, cuenta con una motorización híbrida 4xe que ofrece las máximas prestaciones offroad de un modo sostenible. Se exhibe en la plaza madrileña junto a The North Face Explore Pack, un kit exclusivo que incluye una tienda de campaña, una bolsa de lona y una botella de agua.

Javier Fernández Jeep

También se pueden ver en los Jardines del Descubrimiento el Jeep Avenger 100% eléctrico, que ofrece 156 caballos y 400 kilómetros de autonomía y el Jeep Wrangler Rubicon 4xe, con motorización híbrida enchufable 4xe, 380 caballo, tracción total y capacidad para enfrentarse con garantías a hielo, barro, agua, nieve o arena. Todas estas versiones y modelos se podrán probar en unos test drives exclusivos.

Además de demostrar sus habilidades con los patines o al volante, los madrileños y los visitantes que se acerquen a la Plaza de Colón durante estas fechas podrán disfrutar de un singular mercadillo navideño, inspirado en los que se montan en otros países del centro de Europa, en el que se podrá vivir el espíritu de estas fiestas con un toque típicamente castizo en el que caben tanto los adornos para el abeto como las figuras del belén o el germánico vino caliente con pretzel que convive con el típico chocolate con churros. Los más pequeños tendrán a su disposición todo tipo de actividades como montar en un original tiovivo de dos pisos.