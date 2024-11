Tomas Villén (Porsche): “Europa no va a modificar los plazos para la implantación de los eléctricos”

“Europa ya se ha pronunciado y en el año 2035 estará prohibido la fabricación y venta de coches de combustión, además de que existen sanciones muy potentes desde el año que viene para quienes no cumplan los límites de emisiones. El retraso en la apuesta por la electrificación puede poner en riesgo la situación de España como segundo fabricante de coches en Europa y eso es algo que no podemos perder”, ha manifestado el CEO de Porsche Ibérica, Tomás Villén, durante la presentación del nuevo Macan dotado solo de motores eléctricos.

En su opinión, algunos siguen pensando que Europa va a cambiar de criterio en este aspecto de la electrificación y es un error, ya que ni siquiera los fabricantes están pidiendo que se retrasen las medidas. Pero, por otra parte, la venta en España de coches electrificados está en sólo un 10% y la de eléctricos puros en un 5%. Unas cifras muy inferiores a la media europea, y parte de la culpa es el retraso que llevamos en la red de recarga.

Indica Villén que España debe acercarse a la Europa más potente y modernizada y por ello tenemos un gran potencial de crecimiento. Estima por tanto que el año que viene duplicaremos las cifras de ventas de eléctricos. A ello contribuirá el incremento de las infraestructuras de recarga que se está produciendo y para ratificarlo aportó algunos datos. Hace tres años solo había 51 estaciones de más de 150kw, este año terminaremos con 333 y las previsiones para dentro de cuatro años son alcanzar las 1.195. Por lo que se refiere a las mangueras de esta potencia disponibles para la conexión en los coches, hace tres años eran 92, actualmente estamos en 2.705 y llegaremos en cuatro años a 8.300.

Afirma el CEO de Porsche Ibérica que, “aunque hoy España es un referente a nivel europeo en el sector de la automoción, los retrasos en la apuesta de la electrificación ponen en riesgo algo que no podemos perder. Nos estamos resistiendo a la realidad de cómo evoluciona el sector hacia una movilidad sostenible. Hay un entorno muy negativo a la electrificación que puede provocar la deslocalización de las fábricas actualmente establecidas en nuestro país. Somos el segundo país fabricante de automóviles de Europa y no podemos perder esta posición solo por no ver lo que está pasando a nuestro alrededor”.