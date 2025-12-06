Toyota aumenta las prestaciones todoterreno de su bZ4X

El bZ4X fue el primer vehículo 100% eléctrico comercializado por Toyota España hace tres años y el pionero entre los todocaminos eléctricos de la marca. Desde entonces, se han vendido en Europa más de 150.000 unidades, que lo ha convertido en el tercer modelo más popular de su segmento. Ahora llega con una serie de modificaciones importantes, ya que su sistema eléctrico se ha mejorado con nuevas baterías que generan más potencia, se cargan más rápido y ofrecen una mayor autonomía. Además, la marca garantiza el mantenimiento del 70% de la capacidad de la batería durante 10 años o un millón de kilómetros.

Toyota bZ4X Newspress

Esta evolución del bZ4X, que llega estos días al mercado español, presenta dos niveles de equipamiento: Advance y Spirit. El primero monta una batería de 73,1 kWh, tiene tracción delantera y desarrolla una potencia de 224 caballos, mientras que el Spirit incorpora tracción total y eleva la potencia hasta los 343 caballos. En cuanto a autonomía, el acabado Advance alcanza los 569 kilómetros con una sola carga, mientras que el Spirit llega a los 468 km y ofrece una capacidad de remolque de hasta 1.500 kilos.

Con las mejoras introducidas en la configuración de la suspensión y la carrocería, el nuevo Toyota bZ4X presenta niveles inferiores de ruido y vibraciones, así como un mayor confort y una dinámica de conducción superior. Ofrece una auténtica capacidad todoterreno gracias al sistema X-Mode y al control de agarre. El primero adapta el rendimiento del vehículo al circular por barro, nieve o terrenos complicados, mientras que el control de agarre actúa a menos de 10 km/h. Además, permite una profundidad de vadeo de medio metro y está equipado con una cámara de visión 360º, especialmente útil en maniobras de aparcamiento.

El nuevo Toyota bZ4X ya está disponible con una gama de precios que arranca en 39.500 euros para el acabado Advance, o mediante cuotas desde 300 euros al mes durante cuatro años, con una cuota final de 16.667 euros.