El truco infalible para quitar manchas de excrementos de pájaros de tu coche

El calor del verano hace que limpiar el coche sea una tarea bastante agradable. O al menos así es cuando lo que tenemos que limpiar no son los excrementos de los pájaros. Tristemente, las aves tienen una predisposición natural a hacer sus necesidades sobre las carrocerías de nuestros coches. Afortunadamente, existe un método sencillo para eliminarlas fácilmente y sin necesitar de gastar dinero en comprar caros productos especializados.

¿Cuál es la mejor forma de limpiarlos?

A quien no le ha pasado estar buscando aparcamiento por un ratazo y finalmente encontrar un pequeño hueco para aparcar. ¡Además tenemos suerte! ¡Está debajo de un árbol! Así estará a la sombra y no se calentará innecesariamente. ¿Todo ventajas verdad? Pues no. Lo que normalmente se nos pasa por alto es que los pajaritos suelen pasar el rato sobre las ramas de los árboles. Y eso hace que acaben aliviándose sobre nuestro coche.

Lejos de ser un problema menor… o una cuestión puramente estética, lo cierto es que los excrementos de los pájaros contienen ácidos corrosivos que pueden arruinar la pintura fácilmente. Y si se secan pueden volverse francamente difíciles de eliminar. Por eso es de vital importancia que abordemos el problema cuanto antes.

Si lo pillamos a tiempo, es probable que podamos limpiarlo utilizando simplemente una manguera. Sin embargo, si han pasado unas horas… ya no tendremos esa posibilidad. Posiblemente, la presión del agua conseguirá que retiremos una parte, pero aquellas zonas en contacto con la carrocería ya se habrán deshidratado y solidificado. Y estas partes secas son muy difíciles de eliminar sin dañar la carrocería.

En esta situación, el primer paso que debemos seguir para evitar rozaduras innecesarias en la chapa es humedecer de nuevo el excremento. Así que, si no queremos tener que reparar la pintura (con el dispendio económico que eso implica) es mejor que le demos un manguerazo antes de empezar, de forma que las manchas se desprendan más fácilmente de la superficie del coche, evitando que debamos raspar para retirarlas.

Tristemente, el agua no suele ser suficiente para quitar todos los restos. Por eso, un método casero muy efectivo para facilitarnos la tarea es añadir una cucharada de bicarbonato de sodio en una botella de un litro de agua tibia. Una vez el bicarbonato esté completamente diluido, empaparemos una esponja o un paño suave con el líquido y lo colocaremos sobre los excrementos, tratando de que las manchas queden impregnadas con la mezcla.

Entre 2 y 5 minutos serán suficientes para que el bicarbonato descomponga las manchas y para que estas se desprendan con más facilidad. Para limpiar la zona, lo único que tenemos que hacer es utilizar una esponja para realizar movimientos circulares suaves, sin hacer demasiada fuerza y sin recurrir a objetos más duros que la esponja. Con esta solución casera podrás decirle adiós a los excrementos de los pájaros en tu coche de manera rápida y sencilla. Y lo mejor de todo es que no tendrás que gastar ni un euro en productos especializados.