Borja Semper y Bárbara Goenaga, escapada romántica y sin hijos a Cádiz

Borja Semper está sacando el máximo jugo a la vida. Mientras se encuentra lidiando con el cáncer que anunció el pasado mes de julio, el político del Partido Popular no para de cosechar buenos momentos. Quiere disfrutar al máximo y tiene la suerte de contar con su mujer, la actriz Bárbara Goenaga, como fiel compañera de aventuras. Así les pudimos ver el pasado domingo en el último concierto de Joaquín Sabina en Madrid. Un planazo en la capital en el que quemaron adrenalina, para después relajarse en una escapada romántica.

El político vasco ha vuelto a presumir de planes en su cuenta personal de Instagram. Igual que su esposa, quien reconoce que su viaje a tierras gaditanas tiene como principal cometido “celebrar la vida”, como ella misma destaca en su publicación. Un viaje de pareja, sin hijos, para pasar el fin de semana juntos y reconectar mientras se alejan de la rutina y las preocupaciones por unos días. Un regalo para cuerpo, mente y alma que han querido compartir con sus fieles en redes sociales.

La escapada de Borja Semper y Bárbara Goenaga

El político sigue liando con cuestiones médicas, pero parece que no ha perdido un ápice la ilusión por sumar recuerdos. Así, el matrimonio ha logrado acomodar sus agendas y han echado mano de sus contactos para poder organizar una escapada romántica, donde ha primado el descanso. Un plan en el que los niños no estaban invitados esta vez, de ahí que se los haya quedado el “tío Walt”, como así agradece la actriz por hacerles el favor de hacer de “canguros”.

Uno muy grande, pues sin su ayuda no podría haber conectado con el mar gaditano en el recién estrenado mes de diciembre, con la Navidad a la vuelta de la esquina. Una escapada que les ha sabido a gloria. Y es que además de hacer planes y saciar su apetito en buenos restaurantes, se han dejado seducir por los paisajes de la región libre de turistas. Un placer que les ha ayudado a recargar pilar, mientras se dejaban mimar por el sol. Han tenido buena suerte y el tiempo les ha acompañado, regalándoles mañanas soleadas en las que incluso han recurrido a las gafas, aunque sin prescindir de una prenda de abrigo.

Pero en su viaje a Cádiz han podido incluso hundir sus pies en la arena de la playa. Así se ha mostrado disfrutando como una niña Bárbara Goenaga. Mientras Borja Semper graba la idílica estampa, la actriz camina por la orilla mientras da pequeños saltos. Están saboreando la vida a pequeños sorbos, como así han aprendido que se debe hacer, disfrutando los instantes de felicidad, sin prisas. Hace unas semanas la intérprete decía que la lucha de su marido contra el cáncer iba “muy bien” y que no le gustaría que se pensase en negativo, porque “la realidad es que va muy bien”. Y eso que reconocía lo duro que ha sido la quimioterapia y que pronto volvería a la vida pública “con su pelazo otra vez”.