La vuelta al colegio dispara los atascos matutinos en las ciudades

El regreso a las clases de los aproximadamente ocho millones de estudiantes que en estos días vuelven a las aulas está disparando la congestión del tráfico matinal en las ciudades. Según varios estudios, los picos de tráfico a primeras horas de la mañana aumentan hasta un 12% durante la hora punta, y un tercio de los desplazamientos al colegio se realizan en coche privado. Y es que, el fin del verano marca un cambio significativo en el ritmo de las ciudades. La vuelta a los colegios trae consigo un reto de movilidad masivo que afecta a millones de familias en toda España. Se estima que, en este nuevo curso escolar, más de 8 millones de estudiantes de los niveles de Infantil, Primaria y ESO regresan a las aulas, según datos recientes del Ministerio de Educación, elevando la cifra de vehículos en circulación de forma exponencial y modificando los flujos de tráfico en las áreas urbanas.

El caos matinal se convierte en una realidad diaria, con atascos kilométricos y la búsqueda desesperada de una plaza de aparcamiento cerca de los centros educativos. Un informe de movilidad urbana elaborado por Google revela que, en las grandes urbes, los desplazamientos en vehículo privado se incrementan hasta un 12,4% en la hora punta de la mañana durante el período de regreso a la rutina. Este aumento de la congestión no solo se traduce en retrasos, sino que también tiene un impacto negativo en la calidad del aire y en la seguridad vial, especialmente en las zonas escolares.

Para tratar de que estas circunstancias nos afecten lo mínimo posible es bueno conocer y anticiparse a los horarios pico. Los datos de tráfico y las aplicaciones de navegación en tiempo real son los mejores aliados. Planificar la salida de casa unos minutos antes o después de la hora punta puede marcar la diferencia, ahorrándote tiempo y reduciendo el estrés de los atascos.

También puede ayudarnos buscar un aparcamiento seguro y con antelación: En áreas de alta demanda, perder tiempo buscando un hueco puede acabar en aparcamientos arriesgados o poco seguros. La opción más práctica y fiable es reservar con antelación en un parking, asegurando un espacio seguro, accesible y sin imprevistos, lo que aporta una tranquilidad fundamental, sobre todo con niños a bordo. O como alternativas, optimizar la gestión del tiempo y del parquímetro: En áreas reguladas, un despiste puede convertirse en multa. Con aplicaciones como Parclick, se puede pagar y extender el tiempo de estacionamiento directamente desde el móvil. A través de la nueva función “desaparcar” ajusta el coste al tiempo real de estacionamiento, evitando sanciones y optimizando el gasto.

Para quienes tengan que dejar o recoger a sus hijos en el colegio se recomienda aparcar el coche en un parking cercano al colegio, pero fuera del núcleo más congestionado, y completar la última parte del recorrido caminando o en transporte público. Esta estrategia no solo reduce el estrés de los atascos, sino que también contribuye a la movilidad sostenible.