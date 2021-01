El consejero de Murcia pide disculpas por vacunarse y no dimite: “Se ha hecho lo que se tenía que hacer”

El consejero de Salud de la Región de Murcia, Manuel Villegas, ha pedido este miércoles disculpas por la interpretación que se haya podido hacer tras conocer que tanto él como más de 400 profesionales que trabajan en la Consejería de Salud se vacunaron la semana pasada contra la Covid-19. “No ha habido voluntad de ocultar nada, y se ha cumplido el protocolo de vacunación nacional. Sin tratos de favor ni privilegios, se ofreció la vacuna a los trabajadores en primera línea Covid. Se ha hecho lo que se tenía que hacer”.

De esta forma, el titula de Salud ha asegurado que no tiene pensado dimitir, tal y como han pedido todos los líderes parlamentario de la Asamblea regional tras conocer su vacunación, y ha asegurado que él no es de los que huyen.

“Estamos centrados en la pandemia, en el momento más crítico de la pandemia. Vienen las semanas más duras. Ahora lo que tenemos que buscar es unidad, cerrar los puños y tirar todos hacia delante, y no huir. Yo no soy de esos, hay que afrontar la realidad, pedir disculpas”.

Villegas ha incidido en que él no tiene “expectativas políticas”, por lo que lo único que le interesa es poder gestionar con transparencia todo el sistema sanitario murciano. “No tengo una carrera política, mi futuro es volver a la clínica, es lo que me gusta. No tengo expectativas políticas y no busco otra cosa que no sea la gestión del sistema sanitario, como lo llevo haciendo desde hace 30 años”.

El consejero ha incidido en que llevan 10 meses gestionando la pandemia en la Región, por lo que todos los integrantes del equipo directivo de la Consejería son “necesarios”, tanto en primera como segunda línea, “donde no sobra nadie y han aportado lo mejor de sí mismos”.

Además, sobre su dimisión, asegura que precisamente ahora llegan las semanas más difíciles, en un momento en el que los contagios están descontrolados en la Comunidad. Así, ha dicho entender que esta situación puede haber decepcionado a una parte de la población que tiene puestas sus esperanzas en la vacuna.

“Pedimos disculpas a quienes se hayan sentido decepcionadas u ofendidas. Se tomó la decisión convencidos de que se tomaba la decisión correcta”.