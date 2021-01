Un edil de Vox: “Ser macho es de las pocas cosas honrosas, serias y decentes que se puede ser en este mundo”

El pleno del Ayuntamiento de San Javier se encontraba inmerso el pasado 21 de enero en la votación del Plan Municipal de Igualdad cuando, durante la intervención del edil de Vox, Rafael Vílchez, el resto de concejales quedaron perplejos por su argumentario en contra. Vílchez, que ya protagonizó otro polémico argumentario pidiendo recuperar “el Arco Iris como fenómeno natural y no como un símbolo LGTBI”, el pasado jueves afirmó que “ser macho es una de las pocas cosas honrosas, serias y decentes que se puede ser en este mundo”.

El portavoz de la formación de Santiago Abascal aseguraba que este tipo de propuestas de igualdad lo único que buscan es la “confrontación” entre hombres y mujeres, y desde su partido se oponían a perpetuar lo que considera una “clara discriminación contra el hombre”.

“Ser feminista no es requisito imprescindible para respetar a las mujeres. Son muchas las mujeres femeninas que no son feministas. Y muchos estamos orgullosos de ser machos, varones, padres, abuelos, y no somos machistas”.

En este sentido, el edil apuntó a mirar a otras sociedades, países y culturas en los que se discrimina a la mujer. “Para empezar a hablar de igualdad lo que tendrían que comenzar a hacer es no ponerle apellido y dejarlo en ‘lucha por la igualdad’ en la que deben entrar todas las personas independientemente de su condición”.

El edil señalaba que este plan responde a la exigencia de los lobbys creados en torno a la agenda ideológica que “busca imponer de forma totalitaria sus exigencias e inclinar con artimañas la balanza de la igualdad”.

Además, incidió en que en lugar de estar invirtiendo dinero en este tipo de planes, lo que tendría que hacer el Consistorio es “asumir responsabilidades por la mala gestión ante la crisis sanitaria y económica, y ocuparse de los que la están sufriendo, como lo son los hosteleros y autónomos de San Javier”.

Tener criterio propio

Por su parte, el propio alcalde, el popular José Miguel Luengo, invitó a Vílchez a leer el Plan de Igualdad y a dejar a un lado el argumentario ya escrito desde la dirección nacional. “Este plan viene a aportar desde una óptica objetiva, con consenso un tema que atañe a nuestra sociedad, a la de San Javier”.

“Descubra el plan de Igualdad, necesitamos que lo lea, que se involucre más, desde una óptica aperturista. No se puede cerrar los ojos y tener siempre preparada la nota de prensa. Le animo a tener criterio propio, porque San Javier necesita planes como este”.