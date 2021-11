El PP ”vigilará” que el Ejecutivo central “cumpla sus promesas” sobre el Mar menor

La portavoz del PP, Miriam Guardiola, ha destacado que “el Gobierno de España por fin reconoce sus competencias sobre el Mar Menor” y, ante este escenario, ha señalado, “desde el Partido Popular vigilaremos que, desde el Ministerio, se cumple con las promesas anunciadas por Teresa Ribera” durante su visita a la Región de Murcia este pasado jueves.

Según ha indicado la propia Guardiola, esperan que “Sánchez asuma sus competencias”, especialmente, ha puntualizado, “sobre actuaciones prioritarias como son la rambla del Albujón y el corte del agua de los regadíos ilegales”, un hecho, ha reseñado, que “llevamos reclamando desde hace mucho tiempo”.

De esta manera, ha matizado la popular, “el Ejecutivo central da la razón al PP”, sin embargo, ha remarcado, “lo importante ahora es que la ministra Ribera cumpla con lo que se ha comprometido” y que “no quede como una promesa más porque los ciudadanos necesitan hechos y no palabras”, pero, sobre todo, “porque el Mar Menor no puede esperar más”.

Asimismo, Guardiola ha recordado que “el Gobierno de López Miras continúa tendiendo la mano al Ministerio, como siempre lo ha hecho, para trabajar de manera conjunta” porque, ha concluido, “el Mar Menor es una prioridad para nosotros”.