Las cinco noticias de la Región de Murcia que debes leer para comenzar el día

La titular del juzgado de Instrucción número 2 de Cartagena, en funciones de guardia, ha acordado la prohibición de salida del territorio nacional del médico investigado por operar a la mujer fallecida tras someterse a una lipoescultura en Cartagena (Murcia) Además, la magistrada ha acordado retenerle el pasaporte, bajo el apercibimiento de incurrir en un delito de quebrantamiento o desobediencia en caso de no cumplir la medida cautelar impuesta, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) en un comunicado.

La Región de Murcia ha registrado 5.008 nuevos casos positivos por Covid-19 en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia, en una jornada con siete fallecidos por esta causa, seis de ellos vacunados. Se trata de cuatro varones y tres mujeres de 57, 60, 64, 70, 75, 80, 81 años: dos del área de salud I (Murcia Oeste), dos del área III (Lorca), uno del área IV (Noroeste), uno del área VII (Murcia Este) y uno del área IX (Vega Alta del Segura).

La titular del Juzgado de instrucción número 3 de Totana ha dictado un auto en el que acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa contra el ex secretario general del PSRM, Diego Conesa, por una multa no tramitada a un edil de Izquierda Unida en Alhama de Murcia (Murcia) cuando él era alcalde de ese municipio.

En el auto, la magistrada sostiene que “es evidente que no resulta arbitraria” la decisión del entonces alcalde de no proceder a la incoación del expediente informativo que se le solicitaba porque entraba “dentro de sus competencias el iniciar o no en su caso dicho expediente informativo”.

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Murcia ha afirmado este miércoles que la ciudad “no tendrá la tradicional cabalgata de Reyes Magos por la incapacidad de los socialistas, por no haber tramitado, entre otras cosas, el contrato de las sillas”, informaron fuentes del partido en un comunicado.

Para el edil ‘popular’ Jesús Pacheco, “el PSOE recurre a la excusa Covid para tapar su incapacidad y desgana”, a lo que ha añadido que “Murcia ya se ha quedado sin instalar el árbol de Navidad, ha sido la ciudad que más tarde ha encendido las luces navideñas de toda España, y que más caras las ha pagado, y ahora va a tener una cabalgata estática, improvisada y para salir del paso, como todo lo que hacen”.

Los servicios de emergencia han rescatado, atendido y trasladado al hospital a una mujer que ha resultado herida muy grave con quemaduras durante el incendio de una vivienda en el Puerto de Mazarrón, según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El 1-1-2 recibía, a las 9.29 horas, llamadas de vecinos informando de que veían salir humo por las ventanas de una vivienda de la avenida de las Islas Canarias de la referida localidad, que se veían llamas en el interior y que parecía que también afectaba a la vivienda contigua. Una llamada más solicitaba asistencia sanitaria para una persona.