López Miras revalida su liderazgo como presidente del PP murciano

El cónclave de la “unidad”. Ha sido la palabra más empleada durante el XVIII Congreso Autonómico del PP de la Región de Murcia, del que ha salido reelegido como presidente Fernando López Miras con el 97 por ciento de los votos de los compromisarios. Un abarrotado Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia ha sido el enclave escogido por la formación para arropar a López Miras en el proyecto que encara ante las próximas elecciones autonómicas y municipales de 2023, con el foco puesto en la mayoría absoluta tal y como ocurrió en Andalucía el 19-J con su homólogo Juanma Moreno.

“Necesitamos una mayoría suficiente que nos permita la estabilidad necesaria para poder gobernar, para poder cumplir nuestro programa político sin imposiciones de nadie, desde la unidad y desde la fortaleza”, ha dicho el presidente.

En su discurso ha recordado el trabajo de su antecesor, Pedro Antonio Sánchez, con dirigentes que consiguieron mayorías y pusieron al PP al frente de los gobiernos, al igual que Ramón Luis Valcárcel, “un honor de presidente. Tienes mucho que decir y que aportar, y seguiré aprendiendo de lo que hiciste, hagas y quieras hacer”.

López Miras, tras ser proclamado como líder nuevamente, ha puesto el agua, el Mar Menor y las infraestructuras como el AVE en el centro de sus reivindicaciones, y ha asegurado que con Feijóo en la Moncloa la Región de Murcia podrá llevar a cabo su proyecto y no como ahora, “donde tenemos un dirigente que cuando hay una crisis no contesta nuestras llamadas”. “España no puede permitirse un jefe sectario que basa su gestión en su ideología”.

Esperada era también ha sido la presencia del presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, quien ha asegurado que Murcia “ha sido, es y tiene que ser uno de los lugares de referencia del PP para toda España”, y ha bromeado con el “caluroso” recibimiento que ha tenido en referencia a los 40 grados registrados.

Feijóo, que ha puesto en valor “los buenos proyectos y trazabilidad” del PP en la Región, “una historia de éxito, de mayorías absolutas exorbitantes y de un liderazgo que ha capitaneado el PP”. Así, ha aplaudido las 5 mayorías absolutas que consiguió Valcárcel. “Yo he sacado cuatro, de momento”.

Mayorías que, según ha dicho, los gallegos “veíamos con admiración”. Y ha lanzado un mensaje claro: “La competencia dentro del partido es la mejor muestra de compromiso con las regiones y comunidades. Delante de los presidentes del PP de Valencia, Aragón y Castilla-La Mancha, quiero que compitan la noche electoral en porcentaje de mayorías suficientes para gobernar”.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), y el presidente de Murcia, Fernando López Miras (d), llegan al Congreso del PP de la Región de Murcia FOTO: Edu Botella Europa Press

Ha conseguido también el aplauso del Auditorio cuando he hecho referencia al agua. “El agua es de todos”, y ha cargado contra el Gobierno de España por los recortes al trasvase Tajo-Segura.

En su lista para encarar el proyecto político regional, López Miras ha contado con Rebeca Pérez como coordinadora general del PP regional; José Miguel Luengo repetirá como secretario general; y Joaquín Segado será vicesecretario general de Comunicación. Marcos Ortuño, por su parte, será el presidente del Comité Electoral; y Noelia Arroyo estará al frente del Comité de Alcaldes. Miriam Guardiola volverá a ser la portavoz regional.

“Vamos a estar detrás de ti para conseguir la mayoría”

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, también ha puesto en valor el “histórico” recorrido del partido en la Región, que está siendo castigada por el Gobierno central. “Falta el AVE, faltan inversiones en Cercanías, y medidas para proteger el Mar Menor, que lo tienen abandonado. Si no las hace Sánchez, las haremos nosotros cuando el presidente Feijóo llegue a la Moncloa”.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, durante el Congreso del PP de la Región de Murcia FOTO: Edu Botella Europa Press

Así, ha aseverado que el PP es “la alternativa a un mal gobierno”. “Necesitamos ser más fuertes en Murcia para llegar cuanto antes al Gobierno de España y recuperar la política en mayúsculas, que es lo que representamos”. “Todos vamos a estar detrás de ti, Fernando”, le ha dedicado.

“Nadie es imprescindible en política”

El expresidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, también ha hecho hincapié en la necesidad de «remar todos en la misma dirección» y apeló de nuevo a la «unidad». «Nuestro partido no se ha construido desde la división y el enfrentamiento, sino desde la unidad y el entendimiento. De lo contrario estaríamos destinados al fracaso».

No obstante, el también presidente de honor del PP murciano fue claro: «nadie es imprescindible en política, pero sí somos necesarios. El partido no es propiedad de nadie, sino patrimonio de todos. Tenemos que demostrar lo que somos y lo que tenemos que ser».

También han acompañado a López Miras dirigentes como el presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón; el de Castilla-La Mancha, Paco Núñez; y el de Aragón, Jorge Azcón.