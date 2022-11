El PP murciano critica que los socialistas rechacen una enmienda para que no se recorte el trasvase Tajo-Segura

El PP ha denunciado un nuevo golpe contra los intereses y beneficios de la Región de Murcia. Según ha comunicado el vicesecretario general de Organización, Comunicación y Electoral, Joaquín Segado, los populares han presentado este jueves en el Congreso de los Diputados una enmienda para “anular un decreto que reduce el caudal del trasvase Tajo-Segura. Frente a ello, el partido Socialista ha votado en contra”.

Ha criticado que “una vez más, el PSOE tumba una oportunidad para frenar el recorte del trasvase y vota en contra de la Región de Murcia y en contra del agua”, ha denunciado el popular.

La enmienda del PP a los Presupuestos Generales del Estado 2023, proponía revertir el decreto que rebajó ese caudal de 38 a 27 hectómetros cúbicos mensuales. “El PSOE es el único culpable de esta situación”, ha señalado Segado, para añadir que “Sánchez quiere cumplir su amenaza de 2018, cuando prometió que con él llegaría el fin de los trasvases”, pero el Partido Popular “haremos todo lo necesario para que lo único que acabe sean las decisiones sectarias y partidistas de los socialistas y sus socios”.

Al hilo, ha asegurado el vicesecretario, “la única irresponsabilidad es pensar que el agua no es un recurso de todos los españoles”. “El PSOE no solo contribuye a perjudicar a las comunidades con este recurso escaso, sino que no ofrece soluciones ni propuestas ante esta la situación de sequía”.

Para finalizar, ha señalado a Vélez como un “delegado de Sánchez que no mira por el bien de los ciudadanos de la Región, sino por su partido”. Además, ha destacado, “debería gastar más energía en convencer a su jefe para que tome decisiones beneficiosas para la Región y menos en defenderle”.