PP y PSOE escenifican la ruptura del diálogo en la Región de Murcia

Nueva y tensa jornada parlamentaria en la Asamblea Regional. El choque esta vez ha llegado de la mano del PSOE, cuyo portavoz, Francisco Lucas Ayala, durante la sesión de control al presidente regional, preguntó si el Gobierno autonómico está dispuesto a aceptar el ofrecimiento de los socialistas de trabajar conjuntamente para aprobar los Presupuestos de 2023.

Una pregunta a la que Fernando López Miras contestó que sí, si el secretario general del PSRM-PSOE, José Vélez, anteponía los intereses de la Región a los del partido, y que seguidamente fue reprochada por Lucas Ayala: “¿duerme bien por las noches, o le quedan remordimientos por degradar las instituciones públicas tras gobernar con tránsfugas y corruptos?”.

Ante estas declaraciones, López Miras aseveró que esa "no es la mejor manera de negociar". "De primero de negociación es no insultar. Ha echado por el suelo la oferta de diálogo del PSOE. ¿Cree que esa es la actitud?", recriminó el presidente.

Lucas Ayala, además, le ha recordado que el PP “no ganó las elecciones” y es “el único presidente declarado tránsfuga, que compró y sigue comprando voluntades para seguir en el sillón”, tras lo que le ha ofrecido los 17 diputados del PSOE “para limpiar el Gobierno de tránsfugas, corruptos y expulsados”. “Sea valiente y acepte la propuesta de Vélez”, ha apostillado.

Además, ha enumerado un listado de mejoras a las cuentas regionales para 2023 en sanidad, educación, dependencia, transporte interurbano, sectores productivos y Mar Menor y ha criticado el anuncio de suprimir el impuesto de patrimonio para 2023 “porque beneficia solo al 1 % de la población y a los que más tienen”

López Miras, por su parte, ha considerado estas propuestas como “escasas”, y ha reclamado una “propuesta rigurosa” que diga “de dónde se quita el dinero y si no saben, llamen a sus compañeros del Congreso”, ha dicho en referencia al acuerdo del PSOE con los nacionalistas vascos para detraer 2 millones de euros de la autovía de Santomera para destinarlos a un puente en Álava.

Por otra parte, la portavoz del Grupo Mixto, Ana Martínez Vidal (Ciudadanos), le preguntó por los motivos por los que no se ha publicado la lista de altos cargos que se vacunaron irregularmente contra la covid-19, a lo que el presidente le retó a decir públicamente "con nombres y apellidos" las personas que se han vacunado indebidamente. "Si no lo dice, será una nueva treta política de su partido, un tema que no es más que humo que busca un titular, pero que detrás no hay nada".

Apoyo mayoritario para los presupuestos

El portavoz del PP, Joaquín Segado, se interesó por cuáles van a ser las prioridades de los presupuestos de 2023, a lo que López Miras avanzó que serán "realistas y prudentes" e invertirán en lo necesario por la crisis.

Ha dicho que espera contar con el “apoyo mayoritario” de la Asamblea Regional para sacar adelante los Presupuestos de la Comunidad para 2023, una cuentas “realistas” con la situación actual, un hecho que debería ser “normal” pero que no ocurre, por ejemplo, con los Presupuestos Generales del Estado, que han sido señalados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) por “falta de realismo”.

López Miras ha señalado que los presupuestos del próximo ejercicio incluirán aumentos en “todas las partidas necesarias” para “aguantar” la situación de crisis y poder realizar inversiones. Unas cuentas, ha dicho, centradas “en la salud de la murcianos”, en especial en la Atención Primaria, que actuó de “dique de contención” durante la pandemia del coronavirus.

El portavoz de Cs, Francisco Álvarez, preguntó por la opinión del presidente por las medidas contra la inflación del Gobierno central, que ambos tacharon de “parches”. Ha lamentado hoy que las medidas del Gobierno de Sánchez contra la inflación “estén diseñados para que la rueda siga rodando a pesar de que pierde aire de forma alarmante, ocurrencias para que Sánchez aguante un día más en el poder, al menos hasta la próxima cita con las urnas, la que estamos seguros de que será la última en que tengamos que padecer su arrogancia y narcisismo”.