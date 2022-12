El AVE de Murcia a Madrid echa a rodar con solo dos trenes directos al día

«Sin duda, es un día histórico, pero hacen falta más frecuencias y trenes directos. Es lo mejor para quienes tenemos que ir todas las semanas de Murcia a Madrid». Así lo reclamaba Antonio Eduardo minutos antes de subir al primer tren comercial puesto en marcha ayer martes y que conecta Murcia y Madrid en 2 horas y 45 minutos. Un día que forma ya parte de la historia ferroviaria de la Región de Murcia y de España pero que, sin duda, deja sobre el tintero la necesidad de incorporar más conexiones de manera directa. Cada día, habrá cuatro servicios de estas características, dos por sentido, mientras que otras cuatro conexiones tendrán una duración de 3 horas y 25 minutos, ya que al recorrido habitual sumará paradas en Alicante, Villena, Albacete y Cuenca.

No cabe duda de que se trata de una mejora en el tiempo de la conexión con Madrid, insisten los pasajeros. «Viajo con bastante frecuencia a la capital por trabajo, y he ido de todas las maneras: en coche, por Albacete, por Orihuela... Esto abre una nueva ventana, por un precio y un tiempo razonable», señala Tomás, otro pasajero del primer viaje comercial. No obstante, consideran que son muy pocas las líneas directas que mejoran el servicio, lo que obliga a los pasajeros a tener menos opciones para viajar por debajo de las tres horas.

A las 6:29 horas de la mañana (con cuatro minutos de retraso debido a una avería en la máquina de control de equipaje) comenzaba a rodar el primer tren en dirección a Madrid a una velocidad que llegó a alcanzar los 300 kilómetros por hora tras pasar por Orihuela y Elche.

Un primer recorrido con una ocupación del 97 por ciento, según fuentes de Renfe, ya que desde Murcia salieron un total de 302 pasajeros, a los que hay que sumar 41 más que se subieron en las paradas intermedias. 343 viajeros de un total de 354 plazas. De hecho, según los datos facilitados por las reservas realizadas, solo en el primer día de la conexión se iban a contabilizar 2.100 viajeros, de los que 1.900 tenían como origen o destino la ciudad de Murcia.

«Segunda división»

Desde el Gobierno de la Región de Murcia valoraron muy positivamente este «hito» de la historia ferroviaria nacional y autonómica. El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, aseguró que se trata de un acontecimiento «positivo», tras más de 20 años esperando, pero insistió en la necesidad de «no conformarse y no dejar que Murcia sea una línea de segunda división». Reclamó, al igual que algunos de los pasajeros, que se incorporen más trenes y más servicios directos con Madrid. «Queremos que se respete esa línea directa con la capital, y no se desvíen los trenes de AVE hacia ciudades como Alicante».

Ortuño insiste en que de los cuatro servicios diarios, dos de ellos llegan a Monforte del Cid para desviarse hacia Alicante, y luego regresar para continuar por Villena hasta Madrid. «Es un desvío de 50 kilómetros que se puede ahorrar si se va de forma directa».

El también titular de Turismo incidió en que un viaje de unas tres horas y media no puede ser considerado como alta velocidad, e insistió en que lo que es necesario es incorporar más trenes y servicios directos, sin necesidad de suprimir esas líneas que pasan por Alicante y Castilla-La Mancha. «Infraestructuras tenemos».

Además, relató cómo en el viaje inaugural en el que viajó el Rey Felipe VI junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado lunes, el trayecto de regreso se realizó en 2 horas y 35 minutos, ya que no hizo ninguna parada. «Esto se podría reducir en otros 15 o 20 minutos más si en vez de llegar a la estación de Chamartín, se llega directamente a Atocha».

Mientras tanto, el estreno del AVE todavía tendrá que terminar de mejorar debido a las incidencias que dejó en su día de estreno. En uno de los trenes que recorrió el trazado desde Madrid a Murcia, partiendo desde las 14:25 horas desde la estación de Atocha, y con la previsión de llegar a las 17:50 horas, se produjo un retraso que hizo que el convoy llegara con 17 minutos de retraso debido a una avería de infraestructura en Alicante. Por este motivo, y debido a la política de Renfe, se devolverá la mitad del importe del billete a los pasajeros afectados.