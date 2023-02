María José Ros se presenta a las primarias de Ciudadanos para ser candidata a la Presidencia de la Región de Murcia

La coordinadora autonómica de Ciudadanos, María José Ros, ha anunciado, a través de una carta a los afiliados, que se presenta a las primarias de la formación naranja para ser la candidata a la Presidencia de la Región de Murcia.

“Nuestra Región necesita, más que nunca, un partido de centro, liberal, moderno, sin miedo a cambiar lo que no funciona, fiable, sin ataduras, sin complejos y juntos se lo vamos a dar. Muchos murcianos se sentirían huérfanos sin una opción política libre y valiente a la que votar, por eso, os anuncio que el próximo mes de mayo en la Región habrá una papeleta de centro liberal que depositar en la urna”, ha dicho en esa carta.

Para Ros, los políticos del ‘PPSOE’ se han convertido “en un lastre para el avance de nuestra sociedad, y ahora se apoyan en un Podemos anarquista, capaz de arremeter contra los jueces, el Rey, la policía y hasta contra los autónomos, y un Vox populista al que solo le importa pisar moqueta para retrotraernos a la España más rancia sin dar paloal agua”.

“Doy este paso, convencida de la extrema necesidad de la alternativa liberal, y comprometida con aquellos que confíen en nuestro proyecto para dar lo mejor de mí misma, como política, como mujer, como madre y como persona. Me comprometo a poner siempre por delante vuestro bienestar y no el mío, vuestro futuro y no el mío, vuestros problemas y no los míos. Soy radicalmente libre, y quiero que todos vosotros también lo seáis conmigo, no os defraudaré”, ha concluido.