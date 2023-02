Pintadas amenazantes de “Muerte a VOX” en la sede del partido en Jumilla (Murcia)

El punto de encuentro de VOX Jumilla ha con pintadas amenazantes en diversas paredes del mismo y con diversos objetos materiales y documentación sustraída. El coordinador local en VOX Jumilla, Juan Agustín Carrillo, ha presentado la debida denuncia ante las autoridades competentes a fin de poner en conocimiento los hechos ocurridos y los daños ocasionados.

En las pintadas aparecen mensajes como ‘muerte a VOX’ o ‘vamos a por ti Juan’ en referencia al dirigente local. El coordinador local ha condenado el ataque recibido y avisa que “no vamos a dar ningún paso atrás, todo lo que destruyan lo volveremos a levantar”.

“Ante el ataque de los que odian la libertad, la libertad de expresión y la democracia y que lo único que saben hacer es intentar cuartar la libertad individual sin éxito y con estos actos delictivos también les decimos, que nos van a tener en frente y de frente”, indicaba el líder local.

“Estos ataques son la manifestación más evidente contra el que opina diferente, de la cultura de la cancelación de quienes discrepan y la clara evidencia de que el fascismo hoy en España se llama antifascismo según ellos. Frente a vuestros sectarismos Jumilla con España prevalecerá”, indicaba Juan Agustín.

“Desde VOX condenamos y hemos condenado cualquier acto violento contra personas, partido u organización, así como respetamos las opiniones diversas que nunca deberían de ser objeto de represión, pues la libertad de expresión se basa precisamente en la defensa del mensaje discrepante, pero hay personas que no toleran ideas diferentes y en lugar de contraponerlas con argumentos, utilizan la violencia. La palabra no es violencia, atacar un punto de encuentro sí lo es. Si así quieren estos fascistas acallarnos, no hacen más que reforzar nuestras convicciones”, ha concluido.