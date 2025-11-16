Dos personas atrapadas tras colisionar los coches en los que viajaban en la N-344, en Yecla

Servicios Satanitarios de Emergencia se encuentran trabajando en un accidente de tráfico con atrapados en la carretera N-344, en el punto kilométrico 84, de Jumilla sentido Yecla, en el termino municipal de Yecla.

Dos vehículos, con una persona herida en cada uno de ellos, están implicados en el accidente y obstaculizan la calzada. Policía Local de Yecla, Sanitarios del 061, Bomberos CEIS y Guardia Civil se encuentra trabajando en el lugar.