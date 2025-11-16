Dos personas heridas en un accidente con varios vehículos implicados en Cartagena

Servicios Sanitarios de Emergencias han atendido a dos personas que han resultado heridas este sábado en un accidente de tráfico registrado en la RM-12, sentido Cartagena, a su paso por Rincón de San Ginés, municipio de Cartagena.

A las 18.37 horas de ayer, varias llamadas al Centro de Coordinación y Emergencias '1-1-2' Región de Murcia alertaban de un accidente de tráfico en el que se veían implicados varios turismos, en la RM-12, la Vía Rápida de la Manga.

El siniestro, con dos vehículos implicados, había dejado a dos personas heridas, uno de ellos atendido 'in situ' y otro policontusionado, que fue trasladado al Hospital Santa Lucía. Los heridos tienen edades comprendidas entre los 28 y 47 años.

Hasta el lugar se desplazaron ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de Cartagena, Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Cartagena y Mantenimiento de Carreteras.