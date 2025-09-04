Incendios
Un incendio forestal en Torre del Rame deja 500 metros cuadrados quemados
Hasta el lugar se han desplazado los bomberos tras recibir 96 llamadas informando del fuego
Un incendio de cañas en la RM-F54, cerca de la Rambla del Albujón, en el espacio protegido de Torre del Rame, ha afectado a 500 metros cuadrados de terreno forestal, según ha informado el 1-1-2.
El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido hasta 96 llamadas informando sobre el fuego a partir de las 18.08 horas.
Se ha movilizado el operativo adscrito al Plan Infomur, destinado a la lucha contra los incendios forestales en la Región de Murcia. Al lugar se han desplazado Bomberos de Cartagena, Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, 3 helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, 1 helicóptero de vigilancia y control (ACOVI), 3 brigadas forestales con agentes medioambientales, Policía Local y Guardia Civil.
✕
Accede a tu cuenta para comentar