López Miras celebra los 30 años del "milagro" de los regantes de Mazarrón para convertir la zona en potencia del tomate

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha acompañado este domingo a la Comunidad de Regantes de Mazarrón en la celebración del trigésimo aniversario de su desaladora, que se enmarcó en la tradicional romería de la Virgen del Milagro.

Durante el acto, que incluyó el descubrimiento de una placa conmemorativa por estos 30 años de actividad, López Miras puso en valor el "milagro" de estos regantes, consolidando esta zona en la producción del tomate a nivel nacional.

El jefe del Ejecutivo regional destacó el valor simbólico de esta desaladora, que lleva precisamente el nombre de la Virgen del Milagro, y afirmó que "es un orgullo porque sus agricultores han demostrado lo mucho que se puede hacer con poco, porque llevan 30 años generando oportunidades".