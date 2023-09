López Miras: "En la lucha contra la violencia de género, no podemos retroceder"

El candidato a la Presidencia del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha remarcado este miércoles la primera sesión del debate de investidura que en la "lucha contra la violencia de género, tenemos que ir todos de la mano. No podemos retroceder". Se trata de toda una declaración de intenciones del aspirante a la reelección de cara al futuro gobierno en coalición que se formará a partir de mañana, cuando reciba los votos a favor de los diputados de PP y Vox. "La bandera de mi presidencia será la igualdad, sobre todo para que ninguna mujer se sienta discriminada por el hecho de serlo, y lucharé de forma decidida y contundente para erradicar una lacra indeseable e inaceptable como es la violencia contra la mujer".

Menos de una hora ha durado el discurso del actual presidente en funciones, cuando a mitad de su intervención ha insistido en que "en la batalla contra la violencia machista la debemos dar todos juntos, porque hay mucho por hacer". Se trata, pues, de una postura clara frente a lo ocurrido en los pactos del PP con Vox en otros territorios, como la Comunidad Valenciana, donde el término "violencia de género" ha quedado eliminado de los pactos de gobernabilidad.

López Miras ha remarcado que el nuevo gobierno que surgirá tras la sesión de investidura, que se retomará mañana con las réplicas y la votación, gobernará "para todos desde la moderación y la centralidad", lo que ha insistido que ha sido la "seña de identidad de los gobiernos que he presidido y seguirá siéndolo".

"Partido Popular y Vox hemos hecho posible el acuerdo con responsabilidad y diálogo. Un acuerdo público, dado a conocer a la sociedad con la máxima transparencia porque es una hoja de ruta en común que vamos a cumplir con el único objetivo de mejorar la vida del millón y medio de ciudadanos de la Región de Murcia", ha recordado.

El candidato ha asegurado que los ejes en los que se sustenta su programa de gobierno son los mismos que planteó ante la Cámara en la anterior sesión de investidura del pasado mes de julio, cuando no obtuvo los votos suficientes al recibir los votos en contra de Vox, y que este miércoles ha ratificado.

"Negociar una amnistía es inaceptable"

Además, ha insistido en que desde la Región de Murcia "no se puede ignorar lo que está ocurriendo en España", y que trabajará por que la Comunidad tenga "una voz única y firme" en un asunto crucial como lo es la "igualdad de los españoles y la unidad de nuestro país". De esta forma, ha remarcado que no se va a aceptar "que haya autonomías a las que se otorgue un estatus 'nacional' en perjuicio de aquellas a las que se condena a un menor desarrollo, a una menor financiación, a una limitación de su capacidad de crecimiento, que haya quien se otorga la capacidad de decidir por todos desde la minoría, que se contemple siquiera la opción de discriminar a unos españoles frente a otros, o de negociar una amnistía que no cabe en la Constitución, es inaceptable".

