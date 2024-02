López Miras: "El resultado electoral en Galicia muestra que la inmensa mayoría ha dicho a Sánchez 'así no'"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha valorado este lunes el resultado de las elecciones en Galicia celebradas este domingo, en el que el Partido Popular obtuvo una mayoría absoluta, frente a la debacle del PSOE, que no logró los apoyos suficientes, o Sumar, que no ha tenido representación. "Los resultados dejan un mensaje clarísimo y rotundo al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y es que no se puede priorizar el sillón de la Presidencia a la igualdad de todos los españoles, y mucho menos negociar con prófugos de la Justicia".

A su juicio, tanto los gallegos como el resto de España han dicho a Pedro Sánchez "de forma rotunda y de forma clara" que "así no". "Que no puede haber un Gobierno que pacte, que negocie y que haga leyes con prófugo de la justicia", ha remarcado.

Así lo ha dicho en una comparecencia ante los medios, donde también ha remarcado que el PSOE ha obtenido "el peor resultado de su historia en Galicia", y Sumar, cuya líder Yolanda Díaz es además gallega, "no ha obtenido ni siquiera" representación parlamentaria.

En primer lugar, el presidente murciano ha puesto en valor "la apuesta" y la "confianza de la inmensa mayoría de gallegos" por el Partido Popular y por el presidente Alfonso Rueda, que "se ha demostrado un gran líder, solvente, que gobierna desde el rigor y desde la estabilidad".

"Y creo que eso es algo que han valorado los ciudadanos en Galicia", según López Miras, quien ha trasladado su "enhorabuena" al presidente Rueda, a quien ha valorado como "un amigo y un compañero". Asimismo, ha hecho extensiva su "enhorabuena" a toda Galicia, "que ha apostado por la estabilidad y también por el único proyecto constitucionalista".

En concreto, ha celebrado que los gallegos hayan apostado "por el proyecto de un partido que defiende la Constitución, que defiende el ordenamiento jurídico, que defiende la ley y la igualdad entre todos los españoles".

Del mismo modo, el presidente del Ejecutivo murciano ha considerado que el mensaje que se ha enviado al Gobierno de España es "igual de contundente". "Creo que, desde Galicia, España ha enviado también un mensaje al presidente del Gobierno y al Partido Socialista", según López Miras.

Y es que ha recordado que estas son las primeras elecciones que se celebran desde las negociaciones de Pedro Sánchez y el Partido Socialista con los "independentistas catalanes, con un prófugo de la justicia y con Bildu". De hecho, ha añadido, "son las primeras elecciones desde que se está fraguando y se ha presentado la ley de amnistía".

Asimismo, ha considerado que los gallegos y españoles han dicho a Sánchez "que no puede haber un Gobierno que supedite el interés general y la igualdad de todos los españoles a los beneficios de unos pocos, en este caso delincuentes, independentistas en Cataluña". Y también han dicho a Sánchez, en su opinión, "que no vale más un sillón que la dignidad, la ley y la igualdad de todos los españoles".

"Lo han dicho de una forma tan rotunda que el Partido Socialista, es decir, el partido del presidente del Gobierno, ha obtenido el peor resultado de su historia en Galicia y el otro partido que forma el Ejecutivo, SUMAR, ni siquiera ha obtenido representación parlamentaria", ha aseverado.

Por lo tanto, López Miras ha considerado que del resultado se extraen dos consecuencias "claras". En primer lugar, la "fortaleza del PP en Galicia y del proyecto de Alberto Núñez Feijóo", cuya figura "tiene un protagonismo especial y fundamental" en esa comunidad autónoma.

A su juicio, también se ha visto que, desde que Núñez Feijóo es presidente del Partido Popular, el PP "ha ganado todas las elecciones, esta también". Además, ha valorado que "los gallegos han decidido apostar por la estabilidad, por la seguridad, por la Constitución y por la igualdad de todos los españoles".